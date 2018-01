Vyjádření podpory i incident s polonahou aktivistkou, takové bylo první kolo prezidentských voleb

Kdo komu vyjádřil podporu nebo jak se změní strategie kampaně před druhým kolem, jsou otázky, které v současné době zaměstnávají nejen samotné kandidáty a jejich týmy, ale také politology, analytiky a veřejnost. Krátce poté, co byly zveřejněny výsledky, začali neúspěšní kandidáti vyjadřovat svou podporu postupujícím. Znovuzvolení současné hlavy státu si přeje Petr Hannig. Za Zemana se postavili i politici např. šéf SPD Tomio Okamura. Zemana podpořil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj by se měl ale distancovat od svého kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Babiš to uvedl v televizi Prima.

"Jsou to lidé kontroverzní, kteří měli samozřejmě nějaké záležitosti z hlediska prověrky, různých majetkových věcí. Pan prezident je velice loajální vůči svým nejbližším spolupracovníkům, možná až nekriticky. Udělal bych nějakou inventuru, co se stalo v rámci jeho úřadu za pět let. Je důležité, aby to komunikoval. Možná byla chyba, že nešel do těch debat."

Zeman už v sobotu připustil, že přestane debaty odmítat a se svým protikandidátem by se mohl setkat. Jiřího Drahoše podporují například Starostové a nezávislí nebo KDU-ČSL a pět prezidentských kandidátů mezi nimi i Michal Horáček, Pavel Fischer nebo Mirek Topolánek.

Kdo jsou voliči?

Dobu předvolební kampaně provázejí i průzkumy. Jeden z nich, který vypracovaly společnosti Kantar TNS a Median pro Českou televizi, se zaměřil přímo na samotné voliče. Podle něj současnou hlavu státu volili častěji důchodci a lidé s nižším příjmem. Naopak Drahošovi dávali přednost lidé s vyšším vzděláním, říká sociolog Daniel Prokop z Medianu.

"U Miloše Zemana podpora silně stoupá s věkem. U Jiřího Drahoše mírně klesala. Je ale zajímavé, že s věkem souvisí výrazně méně, než tomu bylo u Karla Schwarzenberga v roce 2013. Jiří Drahoš není takovým opozitem Miloše Zemana. Podpora Jiřího Drahoše velmi stoupá se vzděláním voličů."

V české volební místnosti jako ve Vatikánu

Volby provázelo také několik problémů: objevily se falešné zprávy a volební komisaři na několika místech spočítali více než 100 procent hlasů. Nejvýraznější incident se týkal současné hlavy státu. Na Zemana ve volební místnosti v Praze nečekali jen novináři, ale také aktivistka z hnutí Femen Anželina Diašová. Která polonahá vyběhla před prezidenta a s křikem protestovala. Zasáhla Zemanova ochranka. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka vzal prezident situaci s nadhledem:

"Pan prezident, myslím si, že velmi jasně dal najevo své stanovisko tím, že po několika minutách po tomto incidentu se svojí paní zcela v poklidu odvolil. Pan prezident poukázal na to, kdo se toho útoku dopustil a že už v minulosti tato skupina zaútočila například ve Vatikánu."

Podle svých slov chtěla aktivistka vyjádřit názor, že by Češi mohli opakovaným zvolením prezidenta Zemana ohrozit suverenitu země. Soud jí uložil tříměsíční trest s roční podmínkou. Do tří dnů má také opustit Česko.