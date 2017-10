Volby v Česku – mírná nespokojenost s výsledky i útok hackerů

Výsledky sněmovních voleb schválila v pondělí volební komise a v úterý by se měly dostat do Sbírky zákonů. Podle Václava Henycha z Ministerstva vnitra byly letošní volby bezproblémové a Státní volební komise nemusela řešit žádné větší problémy:

"Byly tady samozřejmě různé dílčí nedostatky a drobnosti, které se vyskytují v každých volbách, třeba drobné problémy s voličskými průkazy. Ale že by byla ohrožena regulérnost voleb? Ani jeden takový náznak tady nezazněl."

Od středy by mělo být možné výsledky nebo hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu. Ten po minulých volbách do Sněmovny dostal 25 stížností, všechny ale odmítl.

Útok hackerů

Český statistický úřad musel v sobotu čelit útoku hackerů. Weby s průběžnými výsledky voleb byly při sčítání hlasů nedostupné. Případem se bude zabývat Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Radka Holého ale útok rozhodně výsledky voleb neovlivnil. Šlo opravdu jen o to, že stránky nebyly přístupné.

"To opravdu není nic nebezpečného a žádným způsobem to nemohlo ovlivnit výsledek voleb. Šlo jen o znepřístupnění informace o tom, jak volby probíhají. To bylo všechno."

Vadí Čechům trestně stíhaný premiér?

Vybrat si své budoucí poslance přišlo 60 procent Čechů. Podle průzkumu agentury Median, ale nejsou s výsledky voleb úplně spokojeni. Aspoň částečně nespokojených je 46 procent dotázaných, naopak spokojenost vyjádřilo 44 procent. Jedna z otázek zjišťovala také to, jestli by občanům vadilo, kdyby vládu sestavoval trestně stíhaný člověk. Problém by s tím mělo 57 procent respondentů - především ženy, mladší lidé a obyvatelé velkých měst, říká Přemysl Čech z agentury Median:

"Z pohledu volených stran se jedná o největší problém pro voliče ODS, TOP 09, KDU-ČSL nebo ČSSD. Menší problém je to pro voliče ANO, SPD či komunistů."

37 procent dotázaných vyjádřilo obavu o demokracii v Česku, téměř tři pětiny lidí ale podle průzkumu z jejího ohrožení strach nemají.