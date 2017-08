Vláda od ledna zvýší minimální mzdu o 1200 korun

Premiér připomněl, že nejnižší výdělek v příštím roce tak překročí 40,5 procenta průměrné mzdy ve státě. Podnikatelé, živnostníci i opozice navýšení kritizují.

Je to už počtvrté, co současná koalice odsouhlasila růst minimální mzdy. I když tak jednoznačné to při hlasování ve vládě nebylo. Například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) chtěl zvýšit minimální mzdu o tisícovku a ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO původně navyšování odmítal.

Ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové (ČSSD) se ale nakonec podařilo vládní kolegy přesvědčit, aby na zvýšení o 1200 korun kývli.

"Jestli někdo pracuje osm hodin denně, tak si za to zaslouží důstojnou mzdu," uvedla Marksová a připomněla, že minimální mzda je v sousedních státech vyšší.

"Co se týče minimální mzdy, ta je vyšší dokonce i na Slovensku, v Polsku i v Maďarsku. A o srovnání s Rakouskem a Německem ani nemluvím."

Neshodují se ani odboráři a zaměstnavatelé

Rozdílný názor na zvýšení minimální mzdy mají i odbory a zaměstnavatelé. Odbory požadovaly výraznější navýšení, konkrétně o 1500 korun. Už dřív kritizovaly to, že čistá minimální mzda je pod hranicí příjmové chudoby. Ta loni činila 10.691 korun a nejmenší čistý příjem 8811 korun. Po zvýšení o 1200 korun by pracovník s minimální mzdou měl mít v peněžence příští rok 10 477 korun čistého.

Zaměstnavatelé naopak prosazovali nárůst minimální mzdy o 800 korun. Podle nich jedenáctiprocentní zvýšení neodpovídá růstu ekonomiky, mezd a produktivity. Zaměstnavatelské svazy také připomínají, že v Česku ve srovnání se zahraničím platí firmy za zaměstnance vysoké odvody. Jejich zátěž tak nyní bude ještě citelnější.

Navýšení minimální mzdy o 1200 korun kritizuje i opozice. Například TOP 09 to označila za populistické gesto. Podle ní jsou jedinou cestou k růstu mezd investice do vzdělání, vědy a výzkumu. Za minimální mzdu pracuje v Česku na 132 tisíc lidí, tedy 3,6 procenta zaměstnanců.