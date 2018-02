Visegrádská skupina musí podle Stropnického nabízet vlastní řešení

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dodal, že Budapešť si cení české pomoci při zvládnutí migrace. Znovu také odmítl globální pakt o migraci, který připravuje OSN.

Ministři v Černínském paláci mluvili také o potřebě zemí Visegrádu důrazně prosazovat v EU společné pozice. "A to nejen tím, že budeme říkat, co všechno odmítáme, ale především tím, že budeme předkládat vlastní návrhy, jak problémy, kterých v unii není málo, řešit," řekl Stropnický. "To se týká i onoho pověstného Dublinu IV," zmínil Stropnický připravovanou reformu migrační politiky EU.

Kvůli migračním kvótám jsou Maďarsko i Česko v soudním sporu s EU

Maďarsko, Česko a Polsko jsou kvůli nedodržení kvót v soudním sporu s Evropskou komisí. Budapešť svůj odpor k migraci vyjádřila také v souvislosti s přípravami globálního paktu o migraci, kterým se zabývá OSN. "Tento balíček OSN popisuje migraci jako něco dobrého a blahodárného a jako nezastavitelný proces. My na to máme jiný pohled, podle nás je migrace nebezpečná, musíme se jí bránit," uvedl Szijjártó. Z jednání o paktu o migraci již před měsícem vystoupily Spojené státy.

Oba politici ocenili ekonomické vztahy obou zemí. Stropnický vidí další možnosti pro spolupráci například ve zbrojním průmyslu.