Velvyslanectví v Bernu hlásí zvýšený zájem o parlamentní volby

Švýcarsko patří k zemím, kde žije početná krajanská komunita. Po invazi v roce 1968 odešlo do země helvétského kříže na 15 tisíc Čechů. Byl mezi nimi i Georg Dobrovolny, se kterým si právě povídám o jeho životě v emigraci v kavárně na náměstí v Bernu.

„Volit se dá samozřejmě normálně jako v Česku. Stačí přijít s občanským průkazem. Problém je, že se musíte předem registrovat. A především tady ve Švýcarsku se volí písemně. Někdy například zapomenu a hodím hlas do schránky například až v sobotu. Nevím, proč je takový problém zavést korespondenční volbu i v Česku. Někdy si myslím, že je v tom úmysl. Možná to někdo nechce. Když vezmu emigranty a ty, kteří odešli v posledních letech za prací, tak je to podle mne kolem čtvrt milionu lidí.“

A sledujete politický vývoj v Česku?

„Sleduji a připomíná mi to jeden český vtip. Víte, kde je nejvyšší hora na světě? Musí to být v Česku. Jdou tam z kopce dlouho a ještě nedocílili úpatí,“ dodává se smíchem doktor Georg Dobrovolny.

O volby je mezi zahraničními Čechy letos zájem

Velvyslanectví v Bernu sídlí v nádherném objektu malinkého zámečku v klidné vilové čtvrti, kde sídlí většina ambasád. Je jedním z míst, kde se v říjnu bude hlasovat o složení nové Poslanecké sněmovny. Na klidný a bezpečný průběh voleb bude dohlížet pan konzul Vladimír Krňávek.

Pokud se ohlédneme zpět, jak velký zájem byl o volby před 4 lety?

„Vezmu-li výsledky prezidentských voleb, tak v prvním kole hlasovalo 175 občanů, ve druhém se to navýšilo na 358. Teď pozoruji zvýšený zájem. Do zvláštního seznamu voličů se v poslední době zapsalo na 31 lidí, jde především o mladší ročníky.“

Stále zaznívají stížnosti ohledně povinné registrace a nemožnosti hlasovat písemně.

„Jakmile se někdo zapíše do seznamu voličů, tak je tam vedený nastálo, dokud nepožádá o vyškrtnutí. Nemusí se tedy znovu registrovat při každých volbách. Pokud je tu někdo zapsaný a nechce tu volit, tak mu vystavíme voličský průkaz.“

Češi v zahraničí si letos budou vybírat kandidáty ze Středočeského kraje. Od roku 2002 si měli možnost vybírat poslance na zastupitelských úřadech či konzulátech zatím čtyřikrát. Počet Čechů hlasujících v cizině se stabilně zvyšuje. Před 15 lety přišlo hlasovat zhruba 3 800 lidí, v roce 2006 jich bylo kolem 6 700, o čtyři roky později 8 222. K předčasným sněmovním volbám před čtyřmi lety se dostavilo na ambasády 10 571 voličů.

V minulosti jste působil v Mnichově. Jak jste vnímal volby tam?

„U prezidentských voleb byl zájem enormní, především ve druhém kole. Bylo to v lednu v době lyžařské sezóny, takže před konzulátem často zastavil autobus a polovina osazenstva odvolila. Bylo zajímavé to pozorovat.“