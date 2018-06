Ve vládě bude dominovat Andrej Babiš, říká komentátor ČRo Hartman

Jak dlouho se vlastně už sestavuje vláda? Člověk má pocit, že žije v provizoriu už hrozně dlouho...

"V provizoriu žijeme už od voleb, které byly v říjnu loňského roku. Už je to více, než půl roku. Skládá se druhá vláda, protože ta první nezískala důvěru. Kdybychom to měli poměřovat tím, jak dlouho se od voleb sestavovala vláda, než získala důvěru, tak už jsme u rekordu. Je to už skutečně velmi dlouhé. Podle mého názoru je to způsobeno tím, jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO, k výhře výrazně přispěl předseda Andrej Babiš, který má problémy jednak s tím, aby měl negativní lustrační osvědčení, týkající se spolupráce s StB a jednak je trestně stíhaný. Na základě toho se bohužel sestavování vlády komplikuje, protože celá řada stran a hnutí nechce za těchto okolností s hnutím ANO spolupracovat a ti, kteří jsou ochotni hnutí ANO podporovat, tak zase o ně nemá až takový zájem Andrej Babiš."

Je obvyklé, že se prezident k jednotlivým ministrům vyjadřuje tak často, jako to dělá nyní Miloš Zeman?

"I v minulosti jsme byli svědky různých výhrad, ale pokud premiér na kandidátovi trval, tak dříve nebo později ten člověk byl jmenován. Miloš Zeman může mít klidně spoustu výhrad vůči Miroslavu Pochemu, ale pokud by Andrej Babiš trval na tom, že pan Poche má být ministrem zahraničí, tak by jej jmenovat musel. Pokud by to neučinil, tak bychom pak asi byli svědky dlouhého vleklého sporu, kdy by následovala kompetenční žaloba k Ústavnímu soudu a podle mého názoru by soud nemohl rozhodnout jinak, než že prezident takového kandidáta jmenovat musí."

Je jasné, že hlavní slovo bude mít ve vládě hnutí ANO, ale co ostatní strany?

"Tím, jak se po volbách formovalo vedení Poslanecké sněmovny, tak se názorně ukázalo, že tu hlasovací většinu dávají ve sněmovně celkem lehce dohromady představitelé hnutí ANO s komunisty a SPD. Myslím si, že pokud Andrej Babiš bude potřebovat, tak k tomuto uskupení rád sáhne. Sociální demokracie, pokud se jí nepodaří vyjednávat některé věci s Andrejem Babišem tak, aby se na nich dohodli a nějak je prosazovali, tak bude v pozici, že nebude mít šanci se bránit, protože k tomu, aby padla vláda, aby jí byla vyslovena nedůvěra, je potřeba 101 hlasů všech poslanců, a to by sociální demokraté a za předpokladu, že by fungovala nějaká součinnost mezi hnutím ANO, SPD a případně komunisty, nikdy nedali dohromady. Já si myslím, že dominovat bude Andrej Babiš a můžeme také postupem doby dospět k tomu, že bude vládnout sám, jak chtěl, tedy jeho menšinová vláda, která bude nějakým způsobem tolerovaná určitými stranami a hnutími v Poslanecké sněmovně."