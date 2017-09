V ulicích opět září světlušky, odstartoval 15. ročník sbírky pro nevidomé

Světluška patří mezi nejznámější charitativní projekty v České republice, vybere ročně několik milionů korun. Jak Českému rozhlasu prozradil ředitel nadačního fondu Světlušky Přemysl Filip, letos do ulic 350 měst a obcí vyrazilo přes 7 tisíc dobrovolníků.

"Je to přes 7 tisíc lidí a jsou mezi nimi i nevidomí. Není to úplně pravidlo, ale i nevidomí kolegové se rádi zapojují. Většinou samozřejmě ve dvojici s někým, kdo vidí. Ale každopádně jsme rádi, že i takto se veřejnost dostane do kontaktu třeba s lidmi se zrakovým handicapem," uvedl Filip.

Do pokladniček Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc nevidomým mohou lidé opět přispívat například koupí speciálních suvenýrů. Tentokrát dobrovolníci nabízí nejen tradiční tykadla, ale připraveny jsou i novinky.

"Tykadla jsou evergreen, ale letos máme dvě horké novinky. Jedním je Světláček, což je světluščí speciální kartáček v černé barvě a s reflexními štětinkami, a malá kožená kapsička nebo peněženka na drobné. Myslím si, že by mohly mít úspěch,“ věří Filip.

Dárci ale mohou nevidomé podpořit kdykoli v průběhu roku odesláním dárcovské SMS nebo zasláním na konto Světlušky. Výtěžek sbírky pak rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení. Peníze putují třeba na speciální pomůcky, jako například mluvící počítače, mobilní telefony nebo optické lupy, nebo na osobní asistenty, díky nimž můžou nevidící děti chodit do běžných škol a senioři nemusí žít v ústavu.

"Samozřejmě přispíváme na kompenzační pomůcky, na výcvik vodících psů. A samozřejmě i organizacím, které jsou nezastupitelné v české republice. Například rané péče anebo TyfloCentra a Tyfloservisy pro nevidomé a těžce zrakové postižené," doplnil ředitel nadačního fondu Světlušky.

Projekt také podporuje nadané studenty v rozvoji talentu, tvořivých schopností a studiu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti.

Poprvé sbírka Světluška proběhla v roce 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 80 000 dobrovolníků a miliony dárců. Loni například rozdělila Světluška přes 17 milionů korun.