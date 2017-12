V Praze žije až 5 tisíc bezdomovců, přečkat zimu jim pomáhají i noclehárny

"Když člověk chce, tak se tam dostane. Za třicet korun je to bombastický na Naději na Husinecký. Jsou ale taky noclehárny jako je Vackov, Michle, a tam se spí zadarmo. Když tam člověk chce dojet, tak tam dojede," říká k pražským noclehárnám, které sám využívá, pan Oldřich.

V metropoli žije podle posledních údajů 4 až 5 tisíc bezdomovců. Pocházejí z celé České republiky a jsou mezi nimi i cizinci, říká Jaroslava Zemanová z Naděje a připomíná, že tato organizace není na pomoc bezdomovcům sama:

"Funguje tady ještě Armáda spásy, Charita Česká republika a Centrum sociálních služeb Praha. Všechny tyto instituce nabízejí nějaké možnosti ubytování, ať už jsou to noclehárny nebo azylové domy. Od prosince do března se otvírají krizové noclehárny a na těch se tyto instituce podílejí. Teď jsou otevřené dvě - na Vackově a v Michli. O personální zajištění na Vackově se stará Naděje a v Michli pak už mix různých organizací."

Problémem jsou psi a alkohol

I když je možnost přespání pod střechou dosažitelná, vždycky se najdou lidé, kteří zůstávají na noc venku. Často třeba kvůli psům, kteří na noclehárny nesmějí. Jinak ale mnoho omezení není:

"Věčně se hovoří o otázce alkoholu. Záleží to vždycky na konkrétní službě, která tam v tu chvíli je. Není to legrace, když máte na noclehárně 90 lidí a přijde tam jeden, který je hodně opilý, hlučný a ostatní provokuje. Na tohle je určitě potřeba dávat pozor. Nemám ale informaci, že by platila nulová tolerance alkoholu. Ta platí na lodi Hermes. Další omezení kromě pejsků, asi nejsou. Je samozřejmě problém s vozíčkáři, ale pokud vím, tak vždycky člověk v akutní krizi pomoc dostal."

Služby Naděje nezahrnují jenom pouhé přespání, ale i možnost hygieny, jídla nebo návštěvy lékaře. Lidé bez domova se mohou obrátit také na sociální nebo dluhovou poradnu.