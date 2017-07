A proč se tu koně objeví až za dva roky? Pozemek byl v minulých letech využíván jako pole. Než sem vyběhnou koně, musí se celá lokalita oživit a revitalizovat. Letos na jaře byla oseta lučním porostem. Za dva roky tu koně budou mít dobré podmínky pro pastvu. A lidé díky bezbariérovým vyhlídkám a rozhledně budou mít na koně pěkný výhled.

"Tato lokalita potřebuje oživit a revitalizovat. Chov koní Převalského je skvělým řešením a věříme, že Pražané se na ně budou chodit rádi dívat," řekl náměstek primátorky Prahy Petr Dolínek. Věří, že se tak místo v blízkosti Prokopského údolí zatraktivní. Podle náměstka pražské zoo Jaroslava Šimka se oblast Dívčích hradů podobá stepi v Mongolsku. To je původní domovinou koně Převalského. Navíc je lokalita na kopci, takže tu může být chladnější počasí.

Pražská zoo vrací koně i do Mongolska

V první fázi by se do nové ohrady mělo přemístit tři až pět klisen. A u tohoto čísla nezůstane. Ke klisnám by měl přibýt i chovný hřebec. Na návštěvníky by tu v budoucnu čekalo celé stádo i s hříbaty. Do projektu dá Praha 6,5 miliónu korun.

Pražská zoo chová koně Převalského od 30. let minulého století. V roce 1933 se v ní narodilo první hříbě, od té doby jich v pražském chovu přišlo na svět 234. Poslední kůň Převalského byl v přírodě spatřen v roce 1969. Zoo Praha se v roce 1995 zapojila do projektu návratu koní do jejich původního domova a letos se tam uskutečnil už sedmý transport koní. Zatím jich zoo do západního Mongolska dopravila 31.