V nemocnicích chybí zdravotní sestry, příplatek za směny by se mohl zvýšit

Lékaři stárnou, odcházejí do penze, mladí zase často do zahraničí. A nedostatek personálu může vést až k uzavírání části nemocnic. To před časem potvrdil i Ivo Rovný, zástupce přednosty Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno:

"V určité fázi jsme byli nuceni uzavřít některá oddělení. V současné době máme uzavřenu prakticky třetinu kapacity kliniky."

Problém může začínat už ve vzdělávání nových lékařů i počtů studentů lékařských fakult. Ty by se mohly v budoucnu zvýšit, aby pokryly potřeby populace. Upozorňuje se také na rozdíly mezi platy lékařů-učitelů a jejich kolegů v praxi. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula k tomu uvádí: "Měli jsme jednání s panem premiérem a děkany všech lékařských fakult, kde bylo dohodnuto, že tento segment bude výrazně podpořen. Vzniká program, který by během 10 let měl zasponzorovat lékařské fakulty tak, aby se jejich učitelé dostali na platovou úroveň v nemocnicích."

Zvýšit by se podle plánu měly i počty studentů a podpora mladých lékařů, aby neodcházeli do zahraničí nebo ze zdravotnictví vůbec.

Větší příplatek za směny nebo výsluhy

O situaci ve zdravotnictví jednal ve čtvrtek premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) se zástupci pojišťoven a nemocnic. Řešila se i situace chybějících zdravotních sester. Vláda u nich zváží navýšení příplatků za směnný provoz. Zvýšit by se mohl na 7000 korun, teď činí 2000 korun v menších nemocnicích a 3000 korun ve fakultních. Českým nemocnicím chybí asi 2 500 zdravotních sester. Zvýšení by podle Vojtěcha mohlo pomoci:

"Myslím si, že to už je poměrně signifikantní nárůst, který by mohl být vnímán pozitivně a motivovat k práci v nepřetržitém provozu. V plánu je, aby se příplatek dále navyšoval."

Peníze by podle Babiše měly jít z veřejného zdravotního pojištění, s pojišťovnami bude jednat. Ta největší - Všeobecná zdravotní pojišťovna s navýšením souhlasí. Uvažuje se také o výsluhách pro zdravotní sestry.