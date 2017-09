V Česku se zpřísňují kontroly vajec z dovozu

"Do dvou provozoven v Plzeňském a Jihočeském kraji se opravdu zásilka, která by měla být kontaminovaná fipronilem, dostala. Měly by to být pasterizované žloutky a tekutá pasterizovaná vejce. My teď zjišťujeme, kam dále společnost tuto zásilku distribuovala, kterým dalším zpracovatelům, a pracujeme na tom, aby tyto produkty co nejrychleji stáhli z prodeje,"

uvedl pro Český rozhlas lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Veterináři teď zkoumají, kde přesně zásilky jsou, kolik zboží už bylo zpracováno a případně prodáno. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Majer.

"Tyto výrobky byly určené pro zpracování do cukrářských a pekařských výrobků. Jakmile budeme mít dostatek informací o tom, jak bylo s vaječnými produkty naloženo, učiníme vše pro to, aby byl ochráněn spotřebitel."

Ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád řekl, že od 6. září se budou kvůli fipronilu kontrolovat všechna vejce a vaječné výrobky dovážené do Česka ze všech zemí Evropské unie. Vysvětlil také, jak budou kontroly probíhat:

"Zásilky přijdou do místa určení a my se půjdeme vždycky podívat na to, zda má zásilka buď výsledek laboratorního vyšetření ze země, odkud tyto výrobky dovezli, nebo si bude muset dovozce sám odebrat vzorek a nechat si ho vyšetřit v našich laboratořích."

Jedovatý insekticid fipronil se používá k hubení vší, blech a klíšťat. Jeho vysoké dávky můžou lidem způsobit nevolnosti a závrať. Skandál s fipronilem vypukl letos v srpnu, kdy byla kontaminovaná vejce objevena na trhu v Belgii a Nizozemsku. Postupně byla odhalena ve 40 zemích světa, včetně většiny států Evropské unie. Z evropských supermarketů už jich byly staženy miliony. Odborníci se však obávají, že mnoho kontaminovaných vajec se dostalo do potravinového řetězce, především prostřednictvím sušenek, koláčů a salátů. Fipronil by mohly obsahovat i Zlaté žloutkové věnečky od firmy Monedelez. Společnost proto v pondělí preventivně stáhla několik jejich šarží z českého a slovenského trhu.