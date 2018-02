V čele ČSSD stojí Hamáček, povede i jednání o vládě

"Pro Jana Hamáčka hlasovalo 272 delegátů, Jan Hamáček byl zvolen předsedou sociální demokracie," zaznělo v neděli v Hradci Králové na mimořádném 40. sjezdu strany. Hamáček, bývalý předseda sněmovny, tak porazil jihočeského exhejtmana Jiřího Zimolu, který se stal statutárním místopředsedou nebo někdejšího ministra vnitra Milana Chovance.

"Chtěl bych poděkovat všem kandidátům na funkci předsedy sociální demokracie za férový souboj. Vážím si toho, že to dnes byl souboj argumentů. Věřím, že sociální demokracie vyjde z tohoto sjezdu jednotná," uvedl po svém zvolení Hamáček. Funkce se ujímá několik měsíců po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, ve kterých strana získala jen málo přes 7 procent hlasů.

Jednání o vládě

Jako vítěz vyšlo z nedávných voleb hnutí ANO Andreje Babiše. Sestavit vládu, která by získala důvěru zákonodárců, se ale Babišovi zatím nepodařilo. Rozhovorům o vládě ale nyní ČSSD nic nebrání. Delegáti sjezdu Hamáčka pověřili, aby s hnutím o případném kabinetu jednal.

Účast trestně stíhaných osob, jako je právě nynější premiér v demisi Babiš, vidí ale sociální demokraté stále jako zásadní problém. Babiš se ale k jednání s nimi chystá: "Budeme jednat, jen nám oni musí sdělit, za jakých podmínek by nás chtěli buď tolerovat, nebo s jít námi do vlády. My jim nabízíme účast ve vládě, uvidíme, jak se k tomu postaví. Uvidíme, co řekne STAN a jestli ostatní nějak nezmění názor. Budeme vyjednávat se všemi, kteří jednat chtějí."

Jednání s hnutím ANO straně doporučil i prezident Miloš Zeman, který na sjezdu vystoupil. "Můj osobní názor, který vám vůbec nevnucuji, zní: Necpěte se do vlády. Nechtějte ministerská křesla. S těmi 15 poslanci je to trochu komické. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky," uvedl Zeman. Sociální demokraté mají ale k případné vládě jednu podmínku: nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie.

Jako programové priority při jednání o kabinetu označil Hamáček výstavbu družstevních a nájemních bytů nebo řešení problémů s exekucemi.