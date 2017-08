Už na dětských zubech záleží

Naučit se správně zuby čistit je důležité, mnohdy to ale správně neumějí dospělí. Čísla, která udávají počty zubních kazů u dětí, jsou přitom varující. Polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých mají zubní kaz. K zubaři přitom přicházejí až v době, kdy mají problémy. Přitom i děti by měly pravidelně chodit na preventivní prohlídky.

"Jdu teď k zubaři, bude se mi dívat na zoubky," říká holčička před čekárnou. Kaz ještě žádný neměla, protože si podle svých slov čistí zuby. Právě hygiena ústní dutiny už v dětství je podle lékařů klíčová pro to, aby děti a později i dospělí měli zdravé zuby. Důležitá je samozřejmě také strava a pitný režim, bez sladkých nápojů, nebo používání pasty s flouridy.

Péči si zasluhují už mléčné zuby

Pečovat je třeba už o mléčné zuby, i když postupně vypadají, vysvětluje stomatoložka Hana Zallmannová, ředitelka projektu Dětský úsměv:

"Dočasné zuby mají svou funkci. Jedním z důvodů, proč je dobré udržet je zdravé, je riziko, že když se vám dočasný zub zkazí, tak se kaz bude šířit dál a dříve nebo později způsobí zánět dřeně, neboli nervu, zubu a stává se z toho infekční ložisko. To může zhnisat a v některých případech vést až ke vzniku kolemčelistního zánětu, což je poměrně vážný stav.

Tím druhým důvodem je, že se dá, v trochu přeneseném smyslu slova, říct, že zubní kaz je nakažlivý pro sousední zuby. Když se vám zkazí jeden zub, je otázka času, kdy se kaz rozšíří i na zub sousední. Je dobré si uvědomit, že někdy kolem pátého/šestého roku věku dětem do dutiny ústní prořezávají první stálé zuby a ohrožen je tedy nakažením i stálý zub. Pokud se nezakročí, tak se může začít roztáčet spirála problémů, které to dítě budou provázet až do dospělosti."

Zvykli si už rodiče pečovat o zuby svých dětí?

"Nic jiného jim nezbývá. Některým se to daří lépe, jiným hůře. Není také snadné najít zubního lékaře, který by děti chtěl převzít do péče."

Co má člověk říct dítěti, když půjde poprvé k zubaři?

"Já jsem nejradši, když rodiče nic moc neříkají, protože to dětem raději vysvětlím sama. Je dost nešťastná situace, když dítě přichází s nějakou představou, která se pak liší od průběhu návštěvy. Potom totiž riskujete, že ztratí důvěru."

Projekt Dětský úsměv, který rodiče platí, učí děti v mateřských a základních školách tomu, jak si čistit zuby, co jíst a pít a jak o chrup pečovat. Vychází přitom ze švýcarského vzoru. V Česku ucelené preventivní programy totiž podle lékařů stále chybějí.