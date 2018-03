Unikátní nahrávky procesu se Slánským nabídnou autentický záznam

V roce 1952 bylo vyneseno 11 rozsudků smrti. Popraven byl i bývalý generální tajemník komunistické strany Slánský. Podle historika Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů jde o jeden z největších archivních objevů o politické represi komunistického režimu.

"Dnes máme k dispozici techniku, která před lety nebyla. Budeme mít k dispozici vizuální záznam, který je zcela mimořádný v tom, že je naprosto autentický. Uvidíte detaily ve tvářích, gesta, rozeznáte, kdo tam seděl, jak se tvářil divák, který tam byl poslán nebo účasten, jak se tvářili advokáti a tak dále."

Prokurátorem v procesu byl nechvalně známý Josef Urválek. Materiál se však musí restaurovat. Ministr kultury požádá vládu o dotaci na jeho záchranu. Jak uvedl ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, záznamy jsou ve špatném stavu.

"Tím, jak byly uloženy v naprosto nevyhovujících podmínkách dlouhá desetiletí, tak jejich stav bohužel není takový, že by bylo možné jakékoliv promítání. Materiály jsou ale dobře popsané. Předpokládáme, že ten materiál byl zřejmě pořizován proto, že mělo dojít ke vzniku nějakého ideologického filmu o procesu se Slánským. Ale k tomu nedošlo."

Filmový materiál je prudce hořlavý a pokrývají ho plísně. Dvě či tři cívky nebude možné zachránit, protože se rozpadly.

"99 procent materiálu zachránit půjde. Musí se odborně zbavit plísní, musí být zpracován a přenesen na bezpečný materiál, který není hořlavý. To může být další krok k tomu, abychom dokázali ve výsledku celý materiál zpřístupnit veřejnosti. Materiálu jsou desítky tisíc metrů, a ta práce bude trvat hodně dlouho," dodal Michal Bregant.

Pro záchranu nosičů bude použita unikátní metoda, kterou už v 70. letech vyvinuly Filmové laboratoře Barrandov a přírodovědecká fakulta.

Nahrávky procesu má i archiv Českého rozhlasu, ale nekvalitní

Nahrávky z procesu se Slánským má i archiv Českého rozhlasu, ale nejsou kvalitní.

"Procesy se nikdy nevysílaly živě. Vysílaly se ze záznamu. Byly vybírány ty nejúdernější části, které byly navíc rozhlasovými pracovníky komentovány, aby to bylo ještě údernější, a ještě horší," uvedl Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu.

Český rozhlas mohl využívat jen 25 minut procesu, které se zachovaly. Teprve nedávno získal záznamy z prvních šesti dnů. Pavel Kobera je objevil v archivu v USA.

"Sedmnáct hodin, které máme je ze středovlnného vysílání, které bylo zachycované zhruba 300 kilometrů od vysílače, v Mnichově. Tyto nahrávky, pokud jsou skutečně z toho procesu, by mohly být čisté, přímo z mikrofonů, do kterých mluvili ti obžalovaní," dodal Turek.

Podle historiků by objev mohl zásadním způsobem změnit pohled na celý politický proces. O existenci materiálu z procesu se Slánským se dlouho spekulovalo. Do továrny se krabice dostaly pravděpodobně po revoluci v roce 1989 a zůstaly v ní ukryté 29 let.

K vlastnictví materiálů se poněkud překvapivě podle serveru iRozhlas.cz přihlásil likvidátor továrny, ve které byly nalezeny, Václav Hlásek. Ve zkrachovalé továrně si je prý pouze uskladnil. Jejich původ odkrýt nechce. Ministra kultury Ilju Šmída informace, že krabice se vzácným obsahem možná patří soukromé osobě, překvapila.