Topolánkovy šance hodnotí politologové rozdílně

Expremiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek nebude stranickým kandidátem. Jak řekl, o funkci hlavy státu se rozhodl usilovat kvůli spojenectví prezidenta Miloše Zemana a předsedy ANO Andreje Babiše, který byl pověřen sestavením vlády bez zajištění parlamentní většiny.

"Jestli chybí v té soutěži silný politický kandidát, kandidát, který nepochybně tu funkci zvládne, tak to je přesně to, že jestliže můžu, tak musím."

O den později získal Topolánek potřebné podpisy deseti Senátorů. Senátor Tomáš Grulich (ODS) serveru Aktuálně.cz sdělil, že nominační listinu podepsal jako desátý. Topolánek v neděli uvedl, že chce podpisy pro svou nominaci sehnat od pěti senátorských klubů, nejen od ODS. Připomněl, že stranu před časem opustil, a ne se všemi se rozešel v dobrém.

Lídři pravice se shodují, že je Topolánek vážným kandidátem, který zahraničně politický rozhled.

"Já to vítám jako vstup kandidáta s jasnými politickými zkušenostmi. Byl nejenom premiérem, ale také respektovaným předsedou Rady Evropské unie," uvedl šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Topolánkovou kandidaturou není nadšen předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Pan Topolánek rozhodně není mým favoritem na prezidenta už z historie," řekl Bartoš v televizi Prima. Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka má každý právo kandidovat a nabídka se tak stává pestřejší. Prezident Miloš Zeman ale v polovině týdne, kdy média o Topolánkově kandidatuře pouze spekulovala, řekl, že by se bývalý premiér měl dál věnovat energetice a do politiky už se neplést.

Politologové se na šancích Topolánka neshodnou

Politologové hodnotí Topolánky šance rozdílně. Například Ladislav Mrklas z pražského Cevro Institutu si myslí, že Topolánek má za určitých okolností šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby. Má šanci získat hlasy od podstatné části voličů ODS, TOP 09 a částečně i Starostů a lidovců. "Dokonce si může sáhnout pro řadu těch, kdo by volili Miloše Zemana, nicméně jsou dnes trochu na vážkách," myslí si Mrklas. "Je to někdo, jehož názory jsou dlouhodobě známé, pro spoustu lidí jsou určitě nepřijatelné, pro spoustu lidí nějak zajímavé," uvedl Mrklas.

Naopak Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity je k Topolánkovým volebním vyhlídkám skeptický. Někdejší premiér by podle něj měl větší šanci, kdyby šel do voleb jako kandidát ODS. Podle něj je Topolánek člověkem s velkou energií, politickými zkušenostmi a schopností vést kampaň. Naopak Topolánkův handicap vidí v kandidatuře na poslední chvíli i v tom, že řada lidí stále nezapomněla na okolnosti provázející Topolánkův politický konec, ať už šlo o kauzy jeho blízkého spolupracovníka Marka Dalíka nebo takzvanou Toskánskou aféru.

Mandát chce v prezidentské volbě obhájit prezident Miloš Zeman. Mezi favority bývají řazeni i bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Michal Horáček. Poslaneckou nominaci odevzdali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Se senátorskou nominací kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer. Kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím nebylo ministerstvem zveřejněno. Spekuluje se o tom, že by na seznam kandidátů mohl přibýt i předseda SPD Tomio Okamura.