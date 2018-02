"Tetičky z Kobylí" předvedou na Letné pečení masopustních koblih

V roce 2018 připadá termín masopustního úterý na 13. února. Nevázané veselí, masky medvědů a kobyl, popíjení slivovice a pojídání spousty koblih začíná už v lednu.

Průvod masek celou masopustní obchůzku patřičně hoduje a popíjí, uvedla Kateřina Ebelová z galerie Scarabeus, která se na letošním 5. ročníku Letenského masopustu podílí.

"Paradoxně to zní, že v té době je půst. Ale ten nastává až o půlnoci z úterka na středu. Ta bývá nazývána taky škaredá středa. A úterý před tím, kdy jsou ty největší oslavy v maskách, tak se někdy nazývá ostatky nebo vostatky. To znamená, že se dojídá to, co od tučného čtvrtka zbylo. Takovou čistou podobu masopustu mohou lidé vidět na Hlinecku, optimálně ve skanzenu Veselý kopec, který je blízko Chrudimi. Masopusty na Hlinecku byly zapsány v roce 2010 do seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Na venkově obchůzky nezanikly. Byl to svátek, který byl spojen s prosperitou a plodností. Proto ty samčí figury, ať už kůň, býk, medvěd poválely ženy ve sněhu."

Kdy se začal vracet masopust do měst?

"Jako první se objevil masopust, který byl v Národopisném muzeu. Dlouhou tradici má v Praze Žižkovský masopust, funguje i Karlínský a Malostranský masopust. Když jsem koncipovala Letenský masopust, tak jsem si říkala, že pro městského člověka je poměrně obtížné vzít si masku, protože někdy má pocit, že by ztratil svoji důstojnost. Spojila jsem se proto s Národním zemědělským muzeum, a Národním technickým muzeem, a dohodli jsme se, že jim nabídneme trochu jiné obchůzky. Při masopustu dostávají masky koblihy, panáka, nebo něco mastného, oni budou dostávat kulturní zážitky. Pochopitelně je s tím spojena i výstava, která je spojená s historií těch pravých masopustů. Letos představujeme muzeum Eduarda Helda v Zákupech, což je naše nejstarší výrobna karnevalových masek."

Péct koblihy tu budou i "tetičky z Kobylí".

"Bude to v Národním zemědělském muzeu, a tetičky z Kobylí jsou z tradiční vesnice, kde starší ženy chodí ještě třeba do kostela v krojích, takže sem přijedou taky v krojích. Budou to tradiční recepty, a nejenom ukázka, ale taky ochutnávka. Jsou tam velkoplošné obrazovky, kde je budou moci návštěvníci sledovat, jak to dělají. Budou se i rozdávat recepty na tradiční masopustní sladkosti, kterými byly nejenom koblihy, koláče, ale i speciální pečivo, které se jmenovalo Boží milosti."

Kdo přijde na Letenský masopust v masce, má kulturní zážitky zdarma.

Další víkend v Praze propukne masopustní veselí na Břevnově, Malé Straně a nakonec na Žižkově, kde bude hlavní postavou průvodu legendární postava - žižkovský Pepík. Žižkovští se dokonce pokusí rekord - o největší skupinovou fotografii žižkovských Pepíků na světě.