Telemedicína může pomoci s aktuálními problémy i prevencí

Telemedicína není v Česku zatím příliš rozšířená, zájem o ni ale vzrůstá. Světová zdravotnická organizace řadí Českou republiku mezi země, které nemají zatím implementovanou žádnou eHealth politiku nebo strategii, i když její koncepce existuje.

"Já jsem asi před dvaceti lety jako student medicíny poprvé potkal pana doktora Jiřího Bakalu, což byl primář nukleární medicíny z nemocnice ve Zlíně. A to byl podle mě první člověk, který v České republice použil slovo telemedicína. Tehdy mi to přišlo jako totální science fiction," vzpomíná Tomáš Šebek chirurg a zakladatel služby uLékaře, která se telemedicíně věnuje. Lidé se na lékaře, kteří s ní spolupracují, obracejí s problémy ze všech možných oblastí, často proto, aby získali druhý odborný názor na svůj zdravotní stav.

Telemedicína neřeší jen kožní problémy

Lékaře se lidé mohou zeptat přes internet, ale nakonec i ordinaci přímo navštívit. Zájem mají lidé z celé republiky. Převažují dotazy z oblasti gynekologie, vnitřního lékařství nebo neurologie. Řeší se i dětské nemoci nebo alergie. Nejčastěji se ale lidé ptají na kožní choroby, říká Daniel Soukup ze služby uLékaře:

"Zrovna sedíte v obýváku, večeříte a řeknete si: Teď mě tady něco svědí, mám tady vyrážku...Vyfotíte to, pošlete a za pár hodin máte odpověď a jasněji o tom, co se svým problémem dělat."

"V dermatologii je telemedicína docela daleko, možná nejdál, protože váš smartphone má dneska někdy mnohem lepší rozlišení, než dermatoskop, kterým vás potom zkoumá dermatolog v ambulanci. Když uděláte fotografický záznam a napíšete k němu pár dat, tak ne, že by se z toho dala udělat diagnóza, ale budete velmi blízko. Dokonce se to dá pak určitě i automaticky zpracovávat, takže za tím v budoucnu stoprocentně bude pracovat nějaká umělá inteligence, která bude lékaři radit," doplňuje Tomáš Šebek.

Telemedicíně se v Česku věnuje více subjektů, vzniklo i Národní telemedicínské centrum v Olomouci. Lékaři díky ní mohou například sledovat na dálku své pacienty. Využít ji je možné také v oblasti prevence. Člověka by třeba mobilní aplikace mohla upozornit na to, že by se měl po čase objednat na preventivní prohlídku.