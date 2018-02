Takovou euforii jsem dlouho nezažil, říká David Pavlík, který se podílel na startu Falcon Heavy

Váš šéf Elon Musk řekl, že měl při sledování startu rakety Falcon Heavy před očima obrázek gigantické exploze, vyvolaný podvědomou obavou o úspěch testu. Jak a kde jste ten test prožíval vy a vaši kolegové?

"Já jsem to prožíval jako téměř každý let. S naším týmem se dohromady vždycky díváme na různé přenosy, včetně těch interních. Byli jsme hodně napjatí a dvě minuty před startem jsme víceméně všichni utichli a pak jsme s husí kůží sledovali, jak dojde k oddělení vedlejších stupňů a pak k oddělení druhého stupně. Byly to takové momenty napětí, o kterých vždycky říkám, že by bylo vhodné si změřit tep a určitě bychom překonali několik rekordů. Následně vystřídala napětí obrovská euforie, kterou jsem už dlouho nezažil. Bylo to, jako když jsem nastoupil do Space X a byl jsem při nějakém prvním letu a bylo to opravdu úžasné."

Na jakém projektu se ve společnosti Space X podílíte, na co se zaměřujete ve své pozici?

"Jsem součástí softwarového týmu a momentálně mám na starost přípravu lodi Dragon na zásobovací mise na space station z pohledu softwaru, aby zkrátka software byl správně nachystán a fungoval."

Co ten váš software umí? K čemu slouží?

"Je to řídící software té lodi Dragon. Má ji správně ovládat a navigovat, kam má letět."

Elektromobil Tesla Roadster se vydal na cestu sluneční soustavou. Jak na vás působí - dnes už ikonické - obrázky vozu s figurínou ve skafandru před majestátní zeměkoulí?

"Ve mně to vyvolává pocit, doufám, že to nebude znít jako klišé, že je opravdu všechno možné a lidé by měli mít sny, které výrazně přesahují to, co jsou si schopni představit."