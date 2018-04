Stát plánuje do roku 2021 zprovoznit 110 kilometrů dálnic

Urychlení dopravních staveb by podle ministra měla přispět novela zákona pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Norma počítá se zavedením takzvané předběžné držby, která umožňuje začít se stavbou dřív, než se státu podaří vykoupit nebo vyvlastnit pozemky pod připravovanou dálnicí. Příprava staveb totiž trvá v Česku přes deset let, připomněl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Česko je ve stavu dopravní infrastruktury až na 74. místě na světě. Například v Polsku se za 12 let rozrostly dálnice o 2000 kilometrů. V Česku za posledních pět let asi o 80 kilometrů. O rok se kvůli protestům ekologických organizací prodlouží i rekonstrukce hlavní dopravní tepny - dálnice D1.

Slevy na jízdném budou místo prázdnin platit až od září

Senioři a studenti se už těšili, jak budou české silnice a železnice brázdit za zlevněné jízdné. Ale to se odkládá. Vláda původně plánovala zavedení slev od 10. června, a to ve výši 75 procent. Nakonec bude sleva až po prázdninách od září. Týkat by se měla cestujících nad 65 let a studentů do 26 let. Kraje podle ministra Ťoka nejsou připraveny zavést slevy v původním termínu:

"Kraje chtějí počkat do doby, než bude vydáno cenové rozhodnutí. Na jeho základě pak budou upravovat své systémy. Deklarují, že potřebují šest týdnů." "My jim musíme vyhovět, aby nevznikl nějaký zmatek při prodeji jízdenek," dodal premiér Andrej Babiš (ANO).

Asociace krajů totiž minulý týden vyzvala vládu, aby zavedení slev odložila. Jak uvedla předsedkyně Asociace Jana Vildumetzová (ANO), slevám brání technické důvody, které by se měly do 1. září vyřešit. "V některých krajích máme tzv. integrované dopravní systémy. V současné chvíli na to nejsou připravené."

Každé slevy něco stojí. Letošní náklady chce vláda pokrýt z nespotřebovaných výdajů ministerstev, například školství, obrany nebo zahraničí. S premiérem však už jednali zástupci studentů, a žádali, aby peníze z rozpočtu ministerstva školství nebral. Od příštího roku by se náklady na slevy pohybovaly kolem šesti miliard korun ročně. Na zavedení slev se teď připravují třeba České dráhy. Zvažují posílení některých spojů.