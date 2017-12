Start sezóny se snowboardistce Ester Ledecké povedl

V uplynulých dnech absolvovala Ester Ledecká za šestnáct dní sedm závodů na dvou kontinentech ve dvou disciplínách. Na lyžích udivila sedmým místem ve sjezdu Světového poháru, po přechodu na snowboard ovládla dva paralelní obří slalomy a ve slalomu skončila devátá. Sice ovládla kvalifikaci, ale pak podlehla Švýcarce Zogové.

"Každý den není posvícení. Ve sportu to takhle je. Já jsem si ten den užila, měla jsem dobrou kvalifikaci. Do příště se snad zlepším."

"Bylo by skvělé vyhrát tři závody v řadě, ale tohle je hezký kopanec do zadku. Díky tomu můžeme jet domů s tím, že musíme makat, že nic nepřijde zadarmo. Dodá nám to motivaci do další práce. Je dobře, že se to stalo," říká trenér Justin Reiter, vicemistr světa z roku 2013. Nabídku pomáhat Ledecké přijal kvůli zdravotním problémům jejího italského kouče.

"Pohybuji se kolem sportu celý život. Ester má výjimečnou schopnost se soustředit, trénovat, řešit problémy s technikou, a když to spojíte s jejím fenomenálním talentem a ohromnými fyzickými předpoklady, tak můžu říct, že je určitě jednou z nejlepších žijících sportovkyň. Je mi potěšením a ctí s ní pracovat."

"Musím říct, že je skvělý trenér. Má dobrý postoj k tomu, co dělám, respektuje moje rozhodnutí, a snaží se mi pomoct," oplácí poklonu trenérovi Ester Ledecká, které by měl Reiter při své první trenérské štaci pomoci také k olympijské medaili.

Tým Ester Ledecké šlape jako hodinky

K ruce má Ledecká sehraný podpůrný tým. I to je důvod, proč v úvodu nového ročníku Světového poháru snowboardistek tak dominuje.

"Teď jsem schopná zaplatit si kolem sebe tým, kterému věřím, a který ví, co má dělat. Myslím, že je to moje obrovská výhoda."

"Abych byl upřímný, tak Ester je to kolo, které má kolem sebe podpůrná ozubená kolečka, která tomu velkému kolu pomáhají. Já jsem jedno z těch ozubených koleček. Kdyby se to jedno kolečko vyměnilo, tak to velké kolo se bude točit pořád stejně rychle." říká servisman Petr Kouřil.

Za pomoci osobního fyzioterapeuta Jakuba Marka Ester skoro každý den cvičí až dvě hodiny. Další trénink plánuje hned po Vánocích, už 25. prosince. Do startu korejských her zbývají necelé dva měsíce, Ledeckou čeká ještě několik závodů na snowboardu i na lyžích. Na olympiádě má snowboarding jen paralelní obří slalom, který v Itálii vyhrála.