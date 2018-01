Start eReceptu přinesl jen drobné problémy, systém se bude vylepšovat

Místo papírového receptu elektronický. Taková by měla být realita českých ordinací a lékáren. Od Nového roku totiž začali lékaři povinně vydávat elektronické recepty, stále ale ještě fungují i recepty klasické. Problémy s novým systémem se na začátku objevily. Podle Ireny Storové ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který centrální úložiště spravuje, jich ale nebylo mnoho.

"Lékaři měli nějaké problémy, ale nejčastěji se týkaly nějakých nastavení lékařských softwarů, tiskáren. Šlo o problémy lokální. Centrálního úložiště jako takového se žádné problémy v úterý netýkaly."

Někteří lékaři ale systém kritizovali už dopředu a na úskalí upozorňují i nyní - podle nich je velkým problémem čas, vypsání elektronického receptu trvá déle. Hovořilo se také o tom, že se kvůli nutnosti vydávat elektronické recepty uzavřou některé ordinace. Výhrady k systému měli také lékárníci. Česká lékárnická komora zřídila i speciální telefonickou poradnu, říká její mluvčí Michaela Bažantová.

"Hlavní dotazy, které nám chodí na naši infolinku, jsou od našich kolegů lékárníků. Ti se ptají, zda mohou na listinné recepty s letošním datem léky vydávat a zda jim budou pojišťovny tyto léky proplácet."

Sankce zatím nebudou

Sankce za nepoužívání receptů lékařům a lékárníkům zatím nehrozí. Potvrdil to i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podle kterého je elektronický recept správnou cestou, i když potřebuje ještě doladit:

"Systém má i svá negativa a je s ním spojena administrativa a nějaká ta prvotní registrace, která je poměrně komplikovaná. I proto jsem se rozhodl, že odložím o rok jakékoliv sankce, protože se zdá, že asi 8 tisíc lékařů stále čeká na registraci. Bohužel to není úplně připraveno tak, jak bych si to představoval."

Lékař má díky eReceptu např. možnost ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán. Od příštího roku by měl podle ministra začít fungovat i tzv. lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Sledovat by se tak mohla vzájemná interakce léků.

Do systému se ke konci roku zaregistrovalo přes 37 tisíc lékařů. Chybí asi 8 tisíc, většina z nich čeká na ověření od České lékařské komory. V Česku zatím neexistuje registr lékařů, a proto komora pomáhá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a musí každého, kdo o přístup do systému elektronických receptů požádá, ověřit. SÚKL loni slíbil stihnout registrace těch doktorů, kteří si podají žádost do 26. listopadu, což se ale nepodařilo.