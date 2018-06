Spor o nominaci Pocheho z ČSSD na ministra zahraničí komplikuje vládní vyjednávání

Prezident Miloš Zeman již dříve uvedl, že Miroslav Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a proizraelskou politiku a že ho nikdy do vlády nejmenuje. V rámci schůzek s kandidáty na ministry chce Pocheho požádat, aby kandidaturu zvážil a usnadnil tak vznik vlády a její toleranci.

Poche uvedl, že se s prezidentem rád sejde, chce ho přesvědčit, že je na místo šéfa resortu zahraničí vhodným člověkem.

"Přesvědčovat ho chci o svých postojích. Ať už k našemu členství v Evropské unii, k NATO, k naší bezpečnostní politice. Chci s ním diskutovat opravdu velmi a podrobně a důsledně všechny postoje k zahraniční politice tak, aby potom mezi námi nemohly vznikat zádné třecí plochy," řekl k chystanému setkání Miroslav Poche.

S nominací Miroslava Pocheho nesouhlasí ani KSČM, která by měla vznikající vládu podpořit ve sněmovně při hlasování o důvěře. Komunisté kritizují Pocheho hlavně kvůli tomu, že jako europoslanec údajně hlasoval pro rezoluci o uvalení sankcí na Česko za to, že neplnilo takzvané uprchlické kvóty. Šéf KSČM Vojtěch Filip v České televizi řekl, že by strana takovouto vládu netolerovala.

Neshody o jména můžou znamenat konec plánu na vládu s ANO

Sociální demokracie na nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí trvá. Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka je europoslanec vhodným kandidátem. "Miroslav Poche je člověk, který tu funkci bezpochyby odborně zvládne, rozumí zahraniční politice, je na to i jazykově vybaven, pracoval na ministerstvu zahraničí," říká Hamáček.

Podle něj sociální demokracie v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO udělala maximum a své kandidáty nehodlá měnit. Sporem o jména v kabinetu by mohl podle něj plán koalice skončit.

"My jsme splnili všechno, co se od nás očekávalo a máme nějakou dohodu, nějaké principy koaliční spolupráce. Tam je napsáno, že premiér by měl respektovat nominaci jednotlivých politických stran. A pokud to nyní tak vypadá, že bychom principy koaliční spolupráce porušili ještě před tím, než začneme spolupracovat, tak je to prostě problém," upozorňuje šéf ČSSD.

Babiš stále neprozradil budoucí ministry za ANO

Andrej Babiš zatím nechce komentovat jména deseti budoucích ministrů za hnutí ANO. „Neprozradím je, protože jsem ještě nestihl s některými mluvit,“ řekl. Sociální demokracie své kandidáty na ministerské posty představila už před časem. Kromě Pocheho by měl ve vládě usednout Hamáček jako ministr vnitra a bývalý náměstek Petr Krčál jako šéf rezortu práce a sociálncíh věcí. Post ministra kultury chce ČSSD pro poslance Antonína Staňka a ministrem zemědělství se má stát šéf Potravinářské komory Miroslav Toman.

Andrej Babiš stále počítá s tím, že Poslanecká sněmovna bude o důvěře jeho druhé vlády hlasovat 11. července.