Společné století Čechů a Slováků

Češi i Slováci si za sto let prošli mnoha vzestupy i pády. A právě všechny události a zvraty, ať už dobré či zlé, symbolizuje heslo Neměnil bych. Cílem celé kampaně je si tyto historické mezníky připomenout a vzbudit v lidech obou států, nyní rozdělených, národní hrdost a sounáležitost. Význam tohoto projektu zdůraznila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová:

"Jsme povinni si připomínat, co jsme jako Čechoslováci dali Evropě a světu a tím podpořili nejen hrdost ve vlastní zemi, ale i zvýšili svou prestiž v zahraničí. Myslím si, že pokud si připomeneme všechna výročí, tak jsou to většinou klíčové a povětšinou i nelehké události naší minulosti, naší historie. A proto je, podle mne, potřeba, aby si nejen naše generace (nebo ta starší generace), ale zejména ta nejmladší generace uvědomovala, že patří k národu, který sice není velký počtem, ale zato dokázal ohromné věci. Ovšem musíme nejen vzpomínat, ale také to oslavit!"

Připomenutí společné historie

K celorepublikovým akcím se připojila řada měst a krajů, které pro své obyvatele a turisty připravují řadů kulturních i sportovních akcí. Kromě oslav připomínajících jednotlivé události a jubilea, stému založení nezávislého Československa vzdají hold i celostátní akce, jako je Pražské jaro nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

"Starostové různých obcí informují o tom, že chystají výpravu historických vlaků - jako by přijížděl prezident Masaryk, v Brně si připomeneme sto let knihy, ukážeme si historické události na fotografiích, připomeneme si i to, jak se vyvíjely sportovní aktivity. To vše startuje 26. května. Mezi stěžejní akce pak samozřejmě patří i Všesokolský slet a 28. října (respektive 27. října) chystáme slavnostní otevření Národního muzea, což je obrovská investice do naší budoucnosti," uvedla Dostálová.

Mediálním partnerem projektu je agentura CzechTourism, která si stanovila za cíl zvýšit povědomí o české kultuře a historii nejen mezi turisty, ale i v rámci spolupráce se sousedními a dalšími státy. Zatímco heslo Neměnil bych, resp. Neměnil by som, je zaměřeno na české a slovenské publikum, kampaň má další slogan, jehož význam vysvětlila ředitelka společnosti CzechTourism Monika Palátková:

"Pro zahraniční trh připravujeme kampaň s heslem Pojďte s námi oslavit společné století!, protože Československo i Česká republika daly světu spoustu skvělých lidí, spoustu skvělých produktů. Existuje mnoho známých značek, které mají svůj původ právě v Československu. Tím vyjadřujeme, že jsme rádi, že jsme Češi, a chceme o tom informovat svět."

Osobnosti, které „by neměnily"

Ke kampani se připojila i řada známých osobností, jejichž profesní nebo osobní život je spjat s Českou i Slovenskou republikou. Ambasadory kampaně Společné století představil marketingový vedoucí projektu Lukáš Bajer:

"Jedná se o známé osobnosti napříč různými obory - například ze sportu je tu pan Antonín Panenka. Co se týká umění, máme tu Táňu Pauhofovou, Viktora Preisse, Emílii Vašáryovou. Českou vědu pak zastupuje pan profesor Pirk. A z generace pamětníků, kteří dokázali mnohé, se do kampaně zapojil pan generál Emil Boček. Těch osobností bude víc a každá z nich má nějaké své sdělení, nějakou svou zkušenost s Českou nebo Slovenskou republikou, kterou pak zdůrazňuje heslem Neměnil/a bych."

