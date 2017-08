Sobotka: ČR je připravena podílet se na reformě vysílání pracovníků do zahraničí

Česká republika bude společně se Slovenskem, Rakouskem a Francií usilovat o dohodu o reformě sočasného systému vysílání pracovníků do zahraničí. Na schůzce v Salcburku se na tom dohodli rakouský kancléř Christian Kern, český premiér Bohuslav Sobotka a slovenský předseda vlády Robert Fico s francouzkým prezidentem. Dohodu by země chtěly dosáhnout do říjnového jednání ministrů práce a sociálních věcí EU o změně příslušné směrnice.