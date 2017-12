Šéf Sněmovny: Volba Ondráčka do čela sněmovní komise byla zmatečná

V první volbě Ondráčkovi chybělo pouhých devět hlasů. Komunisté ho jako jediného kandidáta nominovali i do druhé volby. Důvody vysvětlil místopředseda strany Jiří Dolejš

"V našich řadách je to jediný specialista, který je profesí bývalý příslušník policie."

Dalším stranám však vadí právě Ondráčkovu kontroverzní minulost. V roce 1989 byl členem pohotovostního pluku a účastnil se potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. Při úterní druhé volbě také před budovou Sněmovny proti jeho zvolení demonstrovaly desítky lidí. Přesto ho dolní komora v tajné volbě do čela komise nejprve zvolila. Svůj hlas mu dalo 95 ze 179 zákonodárců. Někteří poslanci však výsledek volby zpochybnili. Volební komise podle nich špatně určila volební kvórum, tedy poměr hlasů nutných ke zvolení. To se podle jednacího řádu Sněmovny vypočítává z množství vydaných volebních lístků. Ne všichni poslanci si však všechny lístky vyzvedli. Podle prvního místopředsedy Starostů Víta Rakušana bylo posunutí této hranice úmyslné:

"Tady prostě byl záměr snížit kvórum a tím docílit zvolení pana Ondráčka. Já se domnívám, že to byla domluvená taktika. Myslím si, že to bylo přání klubu KSČM, a tímto způsobem si zajistili zvolení svého velmi pochybného poslance do čela této důležité komise."

Hnutí Starostové a nezávislí, TOP 09 nebo Piráti proti volbě Ondráčka požadovali opakování volby. Důvody vysvětluje místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Zmatky, které volbu doprovázely, jsou tak závažné, že opravdu nelze vyhlásit její výsledek a považovat jej za legitimní. Tudíž jsme pro to, aby se volba opakovala. A pevně věřím, že někteří poslanci, kteří dnes volili pana Ondráčka, se ještě zamyslí, zastydí a následně svou volbu třeba změní."

Předseda dolní komory Radek Vondráček z hnutí ANO nakonec označil druhé kolo hlasování za zmatečné. Předseda KSČM Vojtěch Filip trvá na tom, že volba byla platná. Odložení volby po Novém roce kritizuje.

"Odložili jsme tuto volbu a to není dobré, protože odkládáme funkčnost jedné kontrolní komise. Platí, že Česká republika je parlamentní demokracií. To znamená, že kontrolní mechanismy vycházejí z principu, že Poslanecká sněmovna je jediným zákonodárným sborem a také kontrolním orgánem činnosti exekutivy."

Sněmovna bude o šéfovi komise pro kontrolu BIS znovu hlasovat 16. ledna.