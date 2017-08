Satirou ke změně financování sportu

I pomocí natočených videí chce Transparency International prosazovat změny ve financování sportu. Kampaň podporují i známí sportovci, a to pomocí štafetového kolíku, říká Sylvie Kloboučková z Transparency International:

"Jedná se o štafetový kolík, který pro nás vytvořil designér Kvita. Předávají si ho sportovci, kteří tak vyjadřují, že souhlasí s tím, co děláme, a věří, že to má smysl. S touto štafetou se natočí video, a oni potom nominují dalšího sportovce. Máme tam například hokejistu Davida Pastrňáka, badmintonistu Petra Koukala, beachvolejbalistku Kristýnu Kolocovou. A plánují se další sportovci."

Uspíší kauza s přerozdělováním dotací změny ve financování sportu?

Česko, stejně jako ostatní země, trápí manipulování s výsledky, či nerovné financování sportu. Změny ve financování by mohla uspíšit i nedávná kauza s přerozdělováním dotací z ministerstva školství.

"Sport sám o sobě je primárně o tom, že tam jde o výsledek. A když jde o výsledek, je to náchylné k nějakému ovlivňování. Navíc se tam točí velké státní peníze. A tam, kde jsou peníze, tak je taky snaha nějakým způsobem je odklonit tak, jak se to některým skupinám hodí."

Podle Sylvie Kloboučkové je třeba systém financování českého sportu změnit. Největší spolupráci zatím navázali s Českým svazem ledního hokeje.

Je to běh na dlouhou trať, změny nepřijdou zítra

Transparency International chce, aby lidé ohlásili, když se s korupcí setkají. Nebojí se zneužívání?

"My se věnujeme dlouhodobě oznamovatelům trestné činnosti. Umíme s tím pracovat, a každé podání samozřejmě ověřujeme. Takže jsme schopni rozpoznat, kdy se jedná o relevantní podnět, a kdy je to jen nějaké vyřizování účtů nebo snaha někoho očernit. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, protože to prostředí je hodně specifické. To sportovní prostředí, hlavně fotbal, se chápe jako jedna velká rodina, která má tendenci řešit si ty problémy po svém. Neradi někoho pouští do toho svého systému, který nějakým způsobem funguje. Ale čím dál víc se potkáváme s tím, že je snaha to prostředí zlepšit a očistit a zprůhlednit i veřejnosti. Takže věřím, že to jde, ale vím, že to nebude zítra."