Programové prohlášení Babišovy vlády: důchodová reforma i vlaky zdarma

Posilovat obranyschopnost země a její vnitřní bezpečnost, vyrovnaný rozpočet nebo novou důchodovou reformu chce prosadit podle svého prohlášení menšinová vláda v čele s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Konečnou verzi, se kterou chce předstoupit před poslance, schválil kabinet v pondělí. Další priority zmínil na tiskové konferenci premiér Babiš:

"Vláda bude usilovat o maximální elektronizaci státní správy a dostupnost internetu pro všechny. Chceme být vidět v Evropě, to znamená, že budeme bojovat za naše národní zájmy, budeme bojovat proti kvótám a budeme důsledně hájit zájmy České republiky."

Vlaky zdarma pro seniory a studenty

Jedním z bodů programového prohlášení je i cestování ve vlacích zdarma, které by se týkalo důchodců a studentů a mělo by své podmínky.

"Kromě železniční dopravy zdarma pro seniory nad 65 let jsme do prohlášení zakomponovali dopravu na železnici zdarma pro žáky a studenty do 26 let. Těch důvodů je vícero, je to i otázka vytížení železniční dopravy," uvedl Babiš.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka není myšlenka na cestování vlakem zdarma nová:

"Myšlenku na cestování v železniční dopravě pro seniory zdarma má ministerstvo dopravy už delší dobu a jsem rád, že se do programového prohlášení vlády dostala." *Páteřní linky přetíží, méně využívaným příliš nepomůže Není jasné, zda by se opatření týkalo i jiných dopravců, než jsou České dráhy. Ty uvedly, že zavedení cest zdarma by zřejmě znamenalo skokový nárůst počtu cestujících. Dopady předpokládají zejména v dálkové a v příměstské dopravě, která je už teď dost vytížená. To, že by se počet cestujících nepochybně zvýšil, potvrzuje i proděkan Ekonomicko-správní fakulty brněnské Masarykovy univerzity Martin Kvizda.

"Vytíženost jednotlivých linek se velice výrazně liší. Tato plošná opatření jsou nebezpečná v tom, že příliš nepomohou těm nejméně vytíženým linkám, kde převis poptávky nevadí, ale naopak extrémně přetíží ty hlavní páteřní linky, kde už dnes je kapacita značně vyčerpána. Důsledek je takový, že přeplněné vlaky začnou platící cestující odrazovat a z přepravní služby se pomalu stává spíše služba sociální, než skutečná služba přepravní. A to má i další dopady na trh."

S programovým prohlášením vystoupí vláda ve středu ve sněmovně, kde požádá o důvěru. Podpořit kabinet se před poslanci chystá i prezident Miloš Zeman, který už dopředu avizoval, že pokud vláda důvěru nedostane, pověří Andreje Babiše jejím sestavením podruhé.