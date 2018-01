Pro lyžařskou výstavu půjčila svoji kombinézu i Kateřina Neumannová

"V sukni to bylo velmi nepohodlné, ale nutné. Pokud si žena vzala kalhoty, tak ještě na začátku 20. století to bylo pobuřující. Ženy si proto vzaly kalhoty, a přes to nosily sukně, aby to nebylo nevhodné na veřejnosti. Ty první lyžařky byly oblečeny vycházkově, až do začátku 20. století. Měly sukně, velice dlouhé lyže, neměly specializované boty, a nosily třeba klobouky. Dnes už nepředstavitelná výbava," uvedla k lyžařské módě v minulém století kurátorka výstavy Kateřina Kučerová.

Na výstavě se sešlo oblečení a vybavení z počátků lyžování až po 90. léta. "Oslovili jsme i některé bývalé závodníky, takže tu ukazujeme, jak vypadali závodníci v průběhu století."

Jejich podobu zachycují desítky figurín. Jedna z nich připomíná například éru úspěšného lyžaře třicátých let a pozdějšího odbojáře a emigranta v Kanadě Cyrila Musila. Nejnovější kombinézu zapůjčila olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Jak dodal při vernisáži dlouholetý lyžařský funkcionář Ladislav Slonek, kvůli jejímu odeslání stála hodinovou fronty na hlavní poště.

Bývalý lyžař a trenér Vladimír Novotný zase půjčil svou červenou kombinézu z teplákoviny. Zavzpomínal, že taková kombinéza, byl sen každého lyžaře. Do té doby se jezdilo v golfkách a podkolenkách. Je tu i kombinéza jeho svěřence a úspěšného reprezentanta Lubomíra Buchty. Jel v ní šampionát v Lahti.

Hymnu vymysleli cestou na závody

Udělat takovou výstavu umožnila hlavně spolupráce lidí. Ti zapůjčili muzeu nejen lyžařské vybavení, ale taky množství fotografií a plakátů. Jak dodala Kateřina Kučerová, v místním muzeu se totiž chystají udělat novou expozici o sportu a lyžování.

"Proto jsme lidi o prázdninách vyzvali, kdo by byl ochoten darovat nebo zapůjčit lyže, boty, hůlky a oblečení. Je tu oblečení prvních lyžařů z konce 19. století až do 90. let. I proto se výstava jmenuje Století na lyžích, protože mapuje opravdu celé století, jak se lyžaři vyvíjeli a jak vypadali."

V průběhu století vznikla i lyžařská hymna. Zpívá se na pochodovou hudbu Česká muzika. "V roce 1946, když místní závodníci jeli do Banské Bystrice, tak na tu melodii vytvořili motivační slova o tom, jak je porazí, jak mají rádi sníh, a jak od malička lyžují," připomněla její obsah Kateřina Kučerová.

První lyže tu vyrobili před 120 lety

Na výstavě si připomínají i jedno výročí. Loni uplynulo 120 let od okamžiku, kdy truhlářský mistr Adolf Slonek zhotovil v nedalekém Rokytně první lyže. Jeho pravnuk Milan Slonek má své soukromé muzeum a na výstavu zapůjčil dvě desítky exponátů.

"V Novém Městě byla velká tradice výrobců věcí pro lyžování už od první republiky. Ty starší lyže jsou od novoměstských výrobců. Poté, co byla tato živnost zestátněna, tak v Novém Městě působil národní podnik Sport, později se jmenoval Artis. Dneska je to podnik Sporten, a ten kontinuálně vyráběl lyže, a zásoboval celou republiku."

Jak dodala Kateřina Kučerová, v Novém Městě na Moravě se jezdí známý závod Zlatá lyže, který bývá často zařazen i do Světového poháru. Na putovní cenu pro vítěze - zlatou lyži - přispěl v roce 1933 deseti zlatými dukáty první zdejší výkonnostní lyžař Josef Jílek.