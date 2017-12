Přijetí eura byl pro Slovensko dobrý krok

Letos je tomu 25 let, kdy se rozdělila Československá republika. Vybavujete si ještě ty pocity, které jste zažíval, když z 31. prosince 1992 na 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné nové státy?

Na to si vzpomínám, protože jsem patřil mezi lidi, kteří byli proti rozdělení. Vždy jsem si myslel, že Československo je silnější. Rozuměli jsme si. Necítil jsem rozdíl mezi tím, já jsem Slovák, já jsem Čech, možná i proto, že jsem hodně let pracoval v Praze. Ale stalo se. Musel jsem přijmout fakt, že Mečiar a Klaus udělali nezákonný krok, protože se nikoho neptali. Stalo se to a dnes nikdo už nezjistí, zda to bylo nebo nebylo správné. Naštěstí teď žijeme v EU. A v jejím rámci si Slovensko počíná jako suverénní stát, který jde rychle dopředu.

Patříme ke generaci, která vyrůstala ve společném státě, tím pádem máme nadstandartní vazby. Jak je tomu u mladé generace, která se narodila v samostatné Slovenské republice. Vnímají to mladí jinak nebo je u nich vztah k Česku stejný vztah jako třeba k Rakousku nebo Polsku?

K ČR měli Slováci vždy bližší vztah, a myslím, že to tak vnímají i mladí. Dívají se na české filmy, na filmy nadabované v češtině. Když studují, najdou literaturu v češtině. Mladí to asi tak nezkoumají. Nikdy jsem neslyšel mladého Slováka, aby se vyjadřoval o Češích negativně.

Vaše vydavatelství mělo pobočku v ČR, často jsi do Česka jezdil. Když vezmeš, jak se obě země za 25 let vyvinuly, kde pozoruješ větší pokrok?

Já jsem vždy tvrdil, že Česko je silná krajina, se silným ekonomickým a intelektuálním zázemím. A že se bude rozvíjet, aniž by mělo vládu, vždy půjde dopředu. Na Slovensku jsme měli těžký začátek díky Mečiarovi a jeho excesům. Ale dnes si myslím, že Slovensko jde rychle dopředu. Ekonomika je stále silnější. Na jednoho obyvatele vyrábíme nejvíc aut na světě. Slovenská ekonomika roste navzdory tomu, že Slovensko je chudé s nízkými platy a nízkými důchody. Je to vidět i ve stavebnictví. Jsem optimista. Jde to dobře. Do 10 let bude Slovensko podstatně dál, než je tomu dnes.

Bratislava se za poslední roky změnila, vyrostla řada nových budov. Je velké jsou rozdíly mezi Bratislavou a zbytkem Slovenska?

Těžko říct. Bratislavský kraj patří mezi nejrozvinutější i v rámci Evropy. Čím více jedeme na východ, tak vidíme, že se tam neinvestuje, je tam méně pracovních příležitostí. Ale i to se mění. Jaguár přišel do Nitry do středního Slovenska. Dokonce tam mají problémy najít pracovní sílu. Dokončujeme dálnici, aby spojila oba konce republiky, což podle mne pomůže dalšímu rozvoji. Mladí lidé se na Slovensko vrací a počítám, že se budou lidé vracet i na východní Slovensko.

Nakolik změnilo Slovensko euro, byl to pozitivní krok?

Když mluvím, jak Slovensko jde dynamicky dopředu, tak eurozóna při tom sehrála velkou roli. Slovenská ekonomika byla slabá a jakékoli otřesy na finančních trzích se slovenskou ekonomikou otřásly. Když jsme měli vydavatelství, tak jsme téměř každý den vozili papír ze zahraničí a já nikdy nevěděl, kolik za to zaplatíme. Když se zavedlo euro, tak se to uklidnilo. Euro dalo jistotu stabilitu nejisté situaci na Slovensku. Přijetí eura byl dobrý krok.

V Česku se teď otevírá debata, kam směřovat, zda na východ, západ, panuje skepse k eurozóně. Není situace na Slovensku dnes obrácená. Slovensko je dnes určitě větším stoupencem Unie, než ČR?

Většina na Slovensku si uvědomuje, že příklon k Evropě, používání eura, spolupráce s evropskými institucemi pomohly ekonomice. Vidíme, co se děje na Ukrajině, v Bělorusku, jsme blíž tomu. Já jsem pracoval 5 a půl roku jako zpravodaj Československého rozhlasu v Moskvě. Nic mne tam netáhne. Když mají Rusové splnit závazky, tak se to nepovede. Slovensko je v náladě, že chceme pokračovat v EU. Tím, že jsme měli na začátku nevyzpytatelného až zločinného Mečiara, tak jsme si rychleji vydebatovali problémy, které tu byli, které Slováky trápili. Do Evropy jsme přišli jakoby očištění. ČR žije tím, že je tam stále řada osobních sporů. Ty jsou sice v každé zemi na světě, ale na můj vkus jich je v Čechách víc než na Slovensku.

Štefan Šimák – slovenský novinář, vydavatel, publicista. Po roce 1989 založil se dvěma společníky nezávislý týdeník Plus 7 dní a posléze Spoločnosť 7 PLUS. Ta s více než třemi desítkami periodik a webových portálů patřila k nejvlivnějším mediálním společnostem na Slovensku. V roce 2014 vydavatelství prodal společnosti Penta. Dnes se věnuje vinařství a renovaci zámku v Pezinku.