Prezidentské volby se staly inspirací pro politickou satiru

Kralovaly i pořady S politiky netančím, Gumáci a další. Na internetu je dnes vystřídal kultovní seriál o fiktivním lobbistovi Tondovi Blaníkovi, kterého hraje Marek Daniel. A právě ze seriálu film Prezident Blaník vychází, říká režisér Marek Najbrt:

"Vzhledem k tomu, že seriál má 42 miliónu zhlédnutí, tak je pravděpodobné, že by to jistou část diváků zajímat mohlo. Myslím, že i ten, kdo seriál neviděl, se dokáže v příběhu zorientovat."

Seriál začal vznikat před 4 lety, a lidé si lobbistu Blaníka bez jakýchkoliv zábran, oblíbili. Stejně jako jeho asistenty - Michala Daleckého jako Žížalu a Halku Třešňákovou jako Lenku. V seriálu byl Blaník většinou zavřený ve své kanceláři a svého času i ve vězení, ve filmové satiře se rozhodl vyjít mezi lidi a kandidovat na prezidenta. Ani tady si servítky nebere.

Ve filmu si zahráli kandidáti na prezidenta, právníci i politici

Film se odehrává na pozadí druhé přímé volby prezidenta republiky. Štáb například natáčel i na debatách prezidentských kandidátů. Objevují se tu i další zajímavé osobnosti.

"Když jsme potřebovali právníka, tak jsme oslovili známého Tomáše Sokola, který nabídku přijal a zahrál nám tam odborného poradce. Objevuje se tam i Ladislav Špaček, který je dnes odborník přes etiketu, ale s politikou má spojitost přes Václava Havla, jako jeho mluvčí."

Tvůrci filmu dokonce zvažovali, že by herce Marka Daniela opravdu přihlásili do prezidentských voleb, ale to by byla dost náročná věc jak pro herce, tak scénáristy. Přesto některé scény vznikaly spontánně, například když Halka Třešňáková v roli Lenky improvizovala a při setkání s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem ztropila hysterickou scénu. A Bartoš si později, tentokrát po domluvě, v další scéně zahrál.

Tvůrci natočili různé varianty konce, z nichž nejvhodnější vybrali po sobotním oznámení výsledků prezidentských voleb. Podle kreativní producentky České televize Heleny Uldrichové je politické satiry jako šafránu, a je to žánr, který by se měl podporovat a pěstovat. Vznik filmu podpořili i fanoučci Tondy Blaníka, přispělo jich 3200.

Na internet se vrací i legendární Česká soda

Návrat legendární satiry ohlásil i prezident Febiofestu Fero Fenič. Chce spustit portál "Česká soda". Mnozí ještě pamatují na kurzy němčiny Alles Gute s Davidem Vávrou a Milanem Šteindlerem.

Pořad skončil v roce 1997 a nic podobného se dlouho neobjevilo. Teď vzniká Česká soda na internetu, uvedl Fero Fenič:

"Bude to takové seřadiště českého humoru, který je dneska roztěkaný na různých adresách a facebookových profilech, a nemá jedno stěžejní místo, kde by byl ten český potenciál, který v této oblasti vzniká v nebývalé míře."