Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše, v kabinetu je devět nováčků

Hnutí ANO získalo ve volbách skoro 30 procent hlasů. Prezident jmenoval vládu necelých osm týdnů po sněmovních volbách. Ještě před jmenováním položil Andrej Babiš s kandidáty na ministry věnec k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech.

Babiš zamířil do čela vlády šest let od vstupu do politiky. V rozhovoru pro Český rozhlas přiblížil hlavní cíle kabinetu:

"Chceme udělat důchodovou reformu, o které všichni mluvíme už 25 let. Chceme zmocněnce pro IT a digitalizaci, aby občané a firmy nemuseli chodit na úřady, a všechno obsloužili jako od počítače jako v Estonsku. Chceme být solidární, potřebujeme pomoci 1,2 miliónu zdravotně postižených lidí. Potřebujeme navýšit platy vybraným profesím, jako jsou učitelé, sociální služby, a kultura. Chceme investovat. Tolik let po revoluci nemáme páteřní dálniční síť."

Podporu vlády strany zatím odmítají

O podpoře své menšinové vlády chce začít Andrej Babiš jednat příští týden. Hnutí STAN nabízí například podporu kompetencí starostů, Pirátům digitalizaci, transparentnost, a zákon o referendu. Zvyšováním mezd a důchodů chce oslovit ČSSD, a podporou mladých rodin lidovce. Získat důvěru ve sněmovně však nebude lehké. Podporu vyloučila druhá nejsilnější ODS. Odmítá ji i většina ostatních stran, mimo jiné s poukazem na to, že se Andrej Babiš potýká s policejním vyšetřováním v souvislosti s farmou Čapí hnízdo.

"Pro nás stále platí strategie nepodpořit vládu s dominantní úlohou ANO. V tuto chvíli je tato dominantní úloha jasná. Jsou to lidé, které vybral Andrej Babiš," řekl například šéf České pirátské strany Ivan Bartoš.

Komunisté po splnění svých podmínek podporu vlády připustili. A vedení Okamurovy SPD rozhodlo, že podpoří takovou vládu, která bude plnit program hnutí. To však usiluje o referendum o vystoupení Česka z Evropské unie, což Babiš odmítá. Pokud vláda důvěru nedostane, není to podle prezidenta Miloše Zemana problém.

"Vláda, která nemá důvěru, je plnohodnotná vláda podle Ústavy, a může dělat jakékoliv kroky, včetně personálních změn."

Pokud vláda důvěru nezíská, bude mít Andrej Babiš ještě druhou šanci. I třetí pokus by byl v režii hnutí ANO, protože podle ústavy má tuto možnost předseda Poslanecké sněmovny.

Babiš na summitu EU odmítne systém kvót na rozdělování migrantů

Babišova vláda má 14 členů. V kabinetu už není ministr pro lidská práva a legislativu a taky vicepremiér pro vědu a výzkum. Z minulé vlády pokračuje v novém kabinetu pět ministrů. Dva se však přesunuli do vedení jiných resortů. Dosavadní ministr obrany Martin Stropnický vede ministerstvo zahraničí. A dosavadní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vystřídala Stropnického v resortu obrany. Šéfem vnitra se stal bývalý náměstek úřadu a někdejší šéf bezpečnosti strojírenských Vítkovic Lubomír Metnar. Nejmladším ministrem je jednatřicetiletý Adam Vojtěch z ANO, který povede resort zdravotnictví.

"Zdravotnictví je o systému, o právní úpravě, financování, a podobně. Není to pouze medicína, a já jsem připravený ve všech krocích maximálně komunikovat s lékaři, se zástupci odborné veřejnosti. Už jsem mluvil se zástupci České lékařské společnosti, a oni jsou připraveni mi pomoci, a konzultovat se mnou koncepční kroky."

V Babišově kabinetu zasedly čtyři ženy, což je v poměru k počtu křesel nejvíc v historii Česka. Už ve čtvrtek Andrej Babiš odlétá na summit Evropské unie, kde chce mimo jiné odmítnout systém kvót na přerozdělování migrantů.