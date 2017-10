Pražští taxikáři blokovali cesty okolo letiště, protestovali proti přepravcům typu Uber

"Příjezdové i odjezdové cesty u pražského letiště se ucpávají, taxikáři popojíždějí asi patnácti kilometrovou rychlostí a zdržují provoz. Doprava se komplikuje také na Evropské. Celou situaci sledují policejní hlídky, ze vzduchu blokádu monitoruje policejní vrtulník..."

Takto v poledne informoval z Letiště Václava Havla o aktuální situaci kolega Filip Titlbach. A podobné zprávy neslyšíme zřejmě naposledy. Pražští taxikáři totiž uvedli, že jejich protest není časově omezený a může se přesunout i na jiná místa.

Taxikáři neprotestovali proti přepravním službám sdílené ekonomiky poprvé, pondělní akce se jich zúčastnilo okolo 1000 - 1200. Vadí jim zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber ale tvrdí, že není taxislužbou, ale nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Kdo má řešit problém sdílené ekonomiky?

Terčem kritiky taxikářů je i postoj politiků, kteří podle nich služby typu Uber neřeší. Podle primátorky Prahy Adriany Krnáčové z hnutí ANO ale nemá město pravomoc regulovat digitální platformy. Nicméně od středy bude moct zpřísnit kontroly.

"Dne 4.října vstupuje v platnost novela silničního zákona, díky které budeme mít více pravomocí postihovat ty taxikáře, kteří jednají protiprávně a nelegálně. Platí to pro taxikáře s licencí i pro řidiče Uberu, protože na ty nahlížíme jako na standardní taxislužbu."

Na podporu pražských kolegů proti službě Uber vyjelo v Brně na 70 taxíků po městském okruhu na letiště. V Brně soud Uber přitom už dříve zakázal.

Podle právničky Dagmar Raupachové čeští politici v případě sdílených služeb zaspali.

"Situace je přece známá už poměrně dlouho. Desítky evropských i světových měst už na to reagovaly. Řekla bych, že jádro problému je poměrně jednoduché. V podnikání, ať jde o jakýkoliv obor, musí platit stejná pravidla pro všechny, kteří v tom daném oboru chtějí podnikat. Jsem vždy pro to, když je možné využít nějakých nových technologií a daná služba může tímto způsobem zefektivnit, zlevnit, aby se tak stalo. Měla by se tomu ale uzpůsobit legislativa, ale nová pravidla musí platit pro všechny a být od všech vyžadována."

Podle ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka (ČSSD) se vláda sdílenou ekonomikou zabývá a jeho resort už připravil právní analýzu tohoto problému.