Ozývají se hlasy, že gayové a lesby se mají dobře, nikdo je nezavírá do vězení, nevyhazuje z práce, a proto je Prague Pride úplně zbytečný festival. Na tomto názoru postavil festival i svoji letošní kampaň, říká jeho mluvčí Bohdana Rambousková:

"Zbytečný festival je vlastně nadsázka. Nechali jsme se inspirovat tím, co v české společnosti neustále zaznívá, že Prague Pride je zbytečný festival, protože gayům a lesbám se v České republice žije dobře. My se snažíme upozornit na to, že ano, v České republice je tolerance vůči gayům a lesbám, nezavíráme je u nás do vězení, mohou žít svůj život, ale ještě zdaleka nemají automaticky takový respekt jako lidé, kteří se narodili jako heterosexuální."

V roce 1990 byla homosexualita vyškrtnuta z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Dvacet tři zemí legalizovalo manželství. V Česku je možné od 1. července 2006 uzavírat registrované partnerství.

Rozvedlo se jen 14,5 procenta registrovaných párů

Za 11 let ho uzavřelo 2647 párů. Navíc je u těchto párů výrazně nižší rozvodovost než u manželství. Rozvedlo se 14,5 procenta z registrovaných párů. U manželství se pohybovala rozvodovost kolem 50 procent. Registrované partnerství však nedává například možnost adoptovat děti svého partnera a vychovávat je jako dva rodiče se stejnými právy a povinnostmi.

"V České společnosti tolerance často znamená spíš nezájem. Je to přesně do té chvíle, než se začnete nějak veřejně prezentovat, a narážet na hranice té heterosexuální většiny. Ve chvíli, kdy pořádáme Prague Pride, ve chvíli, kdy gayové a lesby se veřejně v médiích přihlašují o svoje práva, tak v ten okamžik už narážíme na hranice tolerance, a slýcháme přesně ty výtky, které jsme letos dali do naší kampaně. Nezavíráme je, tak co by ještě chtěli, ať si to nechají na doma a nebo věty typu: vždyť já ty teplouše v zásadě toleruji. To je obyčejná tolerance, ale není to respekt, jaký mají ostatní lidé z heterosexuální většiny."

Festival otevírá sbírku pro gaye v Čečensku

Festival chce také vyjádřit solidaritu s homosexuály v Čečensku. Ti končí kvůli své orientaci za mřížemi, kde jsou mučeni. Mluvčí prezidenta argumentoval tím, že v Čečensku žádní homosexuálové nežijí a režim je tedy nemůže pronásledovat.

"Nám přijde velmi úsměvné tvrzení, že v Čečně žádní gayové a lesby nejsou. Otevíráme veřejnou sbírku, protože to, co se děje v Čečensku nás velice zasáhlo. Spolupracujeme s moskevskou organizací, která pomáhá těm čečenským gayům, kterým se podaří utéct a dostat se do Moskvy. Naše peníze využije především na nákup léků, protože ti lidé často přicházejí do Moskvy ve velmi špatném psychickém i fyzickém zdraví. Často byli zbyti, nemohli navštívit lékaře, i z toho důvodu, že lékaři v Čečně podávají zprávy policii o svých pacientech," uvedla mluvčí festivalu Bohdana Rambousková.