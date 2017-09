Potomci Čechů v Brazílii mají svoji kapličku s Pražským Jezulátkem

"Pražské Jezulátko jsme dostali v roce 2010 od řádu karmelitánů a přivezl nám ho osobně kardinál Duka v roce 2013, když navštívil papeže v Rio de Janeiru," připomněl honorární konzul v Batayporã a propagátor česko-brazilských vztahů Evandro Trachta.

Právě Evandro Trachta byl jedním z hlavních iniciátorů stavbu kapličky určené pro repliku Pražského jezulátka. Jeho dědeček Jindřich pocházel z Veselí nad Moravou a ve městě na jihu Brazílie byl starostou. Proto má i kaplička moravský motiv.

"Výzdoba kapličky je inspirována jinou kaplí, která se nachází ve Veselí nad Moravou. A nechybí tam ani zvon. Kaplička je postavená na pozemku, kde stojí i Centrum historické paměti Jindřicha Trachty. Je tam i malovaná Moravská brána a v okolí chceme dobudovat nové náměstí. Dokonce jsme už dostali na to dar od jedné české firmy," přiblížil Evandro Trachta.

Výstavbu kapličky podpořilo loni také Ministerstvo zahraničních věcí České republiky částkou 90 tisíc korun. Ostatní finance se snažilo Pamětní centrum získat z darů na české ale i brazilské straně. Latinoameričané mají Pražské Jezulátko ve velké oblibě, již teď ho navštěvují lidé z širokého okolí. Soška je uzamčená za bezpečnostním sklem a od dvířek jsou tři klíče.

"Zajímavostí je, že je to podobné jako korunovační klenoty v Praze. Ale my máme klíče jen tři. Jeden bude mít ředitel Centra historické paměti Jindřicha Trachty, druhý klíč bude na faře a ten třetí bude mít nejstarší člen naší rodiny. Je to způsob, jak chránit sochu, která je jedinou oficiální replikou Jezulátka z Prahy v Brazílii," vysvětluje Evandro Trachta.

Slavnostního otevření kapličky v městečku Batayporã se zúčastnil i český velvyslanec v Brazílii Jiří Havlík a zástupce českého kostela Romuald Štěpán Rob.

Město Batayporã bylo založeno v roce 1953 v rámci kolonizace brazilského vnitrozemí. V překladu zní název města jako „Baťova dobrá voda“. Dodnes tam žije početná česká komunita.