Policie může Babiše a Faltýnka stíhat, sněmovna je zbavila imunity

Poslanecká sněmovna vydala Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka po zhruba sedmihodinové ostré debatě plné hádek a osobních útoků. O zbavení poslanecké imunity obou zákonodárců rozhodli pak poslanci jasnou většinou.

Pro vydání Babiše zvedlo ruku 123 poslanců, proti byli čtyři. Pro vydání Faltýnka hlasovalo 120 poslanců, proti jich bylo pět. Pro vydání hlasovali také poslanci ODS.

"Nejsme ani vyšetřovatelé ani soudci, ale ani obhájci. Tady vystoupila minimálně desítka obhájců, kteří nás přesvědčovali, kteří vědí, jak to bylo či nebylo. Pro nás to rozhodování bylo v zásadě jednoduché. Vždycky se rozhodujeme individuálně, nikdy není závazné hlasování klubu v těchto otázkách. My jsme přesvědčeni, že tento případ nesouvisí s politickou aktivitou obou poslanců," vysvětlil předseda klubu poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Babiš: Žádný podvod se nestal

Poslanci ANO se rozhodli o vydání svých špiček nehlasovat a odešli z jednacího sálu. Přítomni za hnutí tak zůstali jen Babiš s Faltýnkem, kteří hlasovali pro své vlastní vydání. Oba dál trvají na tom, že je kauza účelová a načasovaná tak, aby ovlivnila říjnové sněmovní volby.

„Ta mediální štvanice na moji rodinu je absolutně neuvěřitelná. Žádný podvod se nekonal. Proto říkám všem našim občanům, jděte se podívat na Čapí hnízdo. Těch 50 miliónů tam skutečně najdete, protože je v tom 930 miliónů," prohlásil Babiš.

On i Faltýnek také doufají, že se po vydání k trestnímu stíhání, co nejrychleji očistí před nezávislým soudem.

"Věříme tomu, že jsou v České republice nezávislé soudy a nezávislí státní zástupci. A my samozřejmě použijeme všechny dostupné právní prostředky k tomu, abychom se očistili, a současně budeme i vyzývat a nabádat vyšetřovatele, aby ten proces byl co nejrychlejší, aby k očištění došlo co nejdříve. Samozřejmě do voleb"

Zaorálek: Poslanecká imunita by se měla do budoucna zrušit

Pokud budou Babiš a Faltýnek zvoleni v podzimních volbách a získají tak nový poslanecký mandát, bude muset sněmovna v novém složení o jejich vydání rozhodovat znovu.

Právě jednání o vydání politiků vyvolalo otázky o smyslu poslanecké imunity. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD v této souvislosti po hlasování uvedl, že by poslanci v budoucnu vůbec imunitu nemuseli mít.

"Zaplaťpánbůh, že jsme to odhlasovali, protože to bylo asi to jediné možné. Jsem dnes toho názoru, že sněmovna tento institut imunity do budoucna vůbec nepotřebuje, protože pokud máme systém, ve kterém předpokládáme, že všechny orgány policie a státní zástupci fungují řádně, měli by politici podléhat stejným procedurám jako ostatní občané," konstatoval Zaorálek.

Usnesení sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání by policie měla dostat nejpozději příští týden. Podle zákona mají poslanci na odeslání dokumentu pět dnů od přijetí usnesení. Až vyšetřovatelé usnesení dostanou, mohou začít pracovat na zahájení trestního stíhání.