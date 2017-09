Pokud koalice nepřidá peníze, vyhlásí učitelé stávkovou pohotovost

"Poslední rok jsem vychovatel ve školní družině. Co se týče platu, tak já mám při úvazku 0,9, to znamená o deset procent míň, než celý úvazek, asi 17.500 korun čistého," popisuje padesátiletý Jan Bočan.

Kvůli nedostatečnému vzdělávání musel po pětadvaceti letech učitelské praxe začít dělat vychovatele. Ke svému platu si ještě přivydělává třeba korekturami. Právě na nízké platy odboráři na protestním shromáždění upozorňovali.

"Pokud v pondělí vláda nerozhodne, a opět odloží své rozhodnutí, nebo nerozhodne podle našich požadavků, tak je pan předseda zmocněn předsednictvem vyhlásit stávkovou pohotovost a připravovat se ke stávce," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová.

Protesty zvažuje i Česká konference rektorů

Také Česká konference rektorů zváží na mimořádném zasedání 6. září, jaké kroky učiní, aby byly požadavky pedagogů slyšet. Uvažuje třeba o odkladu zahájení semestru či jeho zkrácení, uvedl předseda konference Tomáš Zima.

"Teď je to upozornění veřejnosti, a upozornění politikům, že by měli dostát tomu, co slibovali, a zase budou slibovat, že by ty sliby měli přeměnit v činy."

Celkem chtějí učitelé přidat v příštím roce 17,5 miliardy korun, jinak se podle nich nepodaří naplnit slib vlády o navýšení platů na 130 procent průměrné mzdy. Vysoké školy chtějí peníze i na stipendia doktorandů a na podporu žádaných studijních oborů.

Nároky všech profesí není možné pokrýt, říká ministr financí

Ministr financí Ivan Pilný pedagogům v Betlémské kapli řekl, že nároky všech profesí na zvýšení mezd v příštím roce nemůže pokrýt. Navýšení platů učitelů v regionálním školství o 15 procent by znamenalo růst výdajů v příštím roce o 11 miliard korun. Pilný má pro navýšení výdělků v celém veřejném sektoru pouze o miliardu víc.

"Požadavkům vysokých škol i učitelů jsem nakloněn, ale musí se vejít do státního rozpočtu."

Aktuální návrh rozpočtu proberou špičky vládní koalice v pondělí na zasedání v Lednici. Pilný připustil, že pokud vláda bude souhlasit, může stoupnout plánovaný deficit.

V regionálním školství pracuje asi 151.000 učitelů. Polovina učitelek a učitelů v mateřských školách si loni se všemi odměnami nevydělala ani 24.805 korun hrubého. Polovina pedagogů na prvním stupni základních škol měla pod 29.671 korun. Přitom průměrná mzda v ČR činila v letošním prvním čtvrtletí 27.889 Kč.

Ve stávkové pohotovosti byly školské odbory na jaře před pěti lety. Tehdy protestovaly proti škrtům, které by vedly ke snížení platů.