Poklady Pražského hradu budou vystaveny v Moskvě

Poklady Pražského hradu by měly být vystaveny ve Státním historickém muzeu na Rudém náměstí. Návštěvníci by si tak mohli prohlédnout třeba relikviář sv. Kateřiny, bronzový svícen z 12. století nebo renesanční konvici. Celkem do Moskvy dorazí přes 120 exponátů, říká ředitel tamního Českého centra Marek A. Havlíček:

"Hovoří se asi o 126 exponátech, které pocházejí z větší části ze sbírek Pražského hradu. Některé zapůjčila Metropolitní kapitula svatého Víta."

Výstava má představit vývoj Pražského hradu od Přemyslovců až do první republiky. Podle ředitele Havlíčka o ni bude zájem.

"Takové výstavy probíhají v Moskvě relativně často. Návštěvnost bývá obrovská, navíc zájem o Prahu, Českou republiku a českou historii je tady v Moskvě enormní."

Výstava má být oplátkou za přehlídku vzácných exponátů spojených s rodem Romanovců, která před šesti lety proběhla na Pražském hradě, tehdy ji navštívilo téměř 75 tisíc lidí.

Svatou Ludmilu uctívají i v Rusku

Do Moskvy má odletět i relikviářová busta sv. Ludmily, vystavena by měla být v některém z moskevských chrámů. Svatá Ludmila je totiž uctívána i v Rusku:

"Starší čeští svatí jsou uctívaní katolickou i pravoslavnou církví. V Moskvě je jeden chrám zasvěcený přímo svaté Ludmile, na její svátek přijíždí do chrámu spousta nositelek tohoto jména a je to taková masovější akce."

V Českém centru v Moskvě bude probíhat i doprovodný program k výstavě-speciální přednášky nebo koncerty.