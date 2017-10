Podnikatel v čele státu? Čekejte nečekané, říká Čechoameričan z Virginie

Vedle místního muzea zněla z reproduktoru česká hudba. Děti v krojích tančily a lidé zapíjeli klobásy a koláče pivem. V Česku se v tu samou dobu sčítaly poslední hlasy. Jméno vítěze letošních voleb Andreje Babiše není ani mezi krajany neznámé. Profesor Victor Zita ze státu Mississippi situaci v Česku sleduje, i když se narodil už v Americe, kam ve 12 letech přišel skoro před stoletím jeho otec.

S podnikatelem v čele sátu mají v USA už několikaměsíční zkušenost a Babiše některá média označují za českého Donalda Trumpa. Lidé v Americe už vědí, co lze od člověka, který chce stát řídit jako firmu, očekávat. Jedni jsou spokojeni, třeba jako Jaromír Reisinger: "Řekl: udělám to a to a jde za tím. A pak se omluví, že tohle zatím nemohl udělat. Je v tom ale opravdu upřímnost."

"Čekejte nečekané," říká Mike Uzel, jehož dědeček přišel do Spojených států z Banátu a dodává, že on sám vlastně stále neví, co od svého prezidenta čekat. Je ale prý fajn, že se v Česku zase smí svobodně volit.