Podle Svazu průmyslu a dopravy by byl czexit ekonomickou sebevraždou

Zpochybňování členství znervózňuje některé zahraniční investory, uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Informace z médií, kde se mluví i o setrvání ČR v EU už například zneklidnily Japonce.

"Nejenom zahraniční investoři, ale i čeští zaměstnavatelé jsou velmi znepokojeni, když ve veřejném prostoru od českých politiků slyší věty říkající, že nám nejenom členství v EU nepomáhá, ale dokonce škodí. Tak se samozřejmě ptají, kdo to říká, proč to říká, a jak důležitou roli v politice hraje. Jinými slovy, takovéto vyjádření ve veřejném prostoru investory i zaměstnavatele značně znervózňují."

Zpochybňování našeho členství v EU a z něj vyplývající nejistota by zahraniční investory mohlo podle Špicara vést k pozastavení plánovaných investic. Největší zahraniční investoři jsou u nás Holandsko, Rakousko a Německo, tedy opět země EU.

"Neříkám, že je v EU všechno v pořádku. Naopak my jsme jako Svaz průmyslu v mnoha ohledech k fungování EU velmi kritičtí, ale přesto si uvědomujeme, že výhody našeho čleství dramaticky převažují. Jak je pro nás unie důležitá lze demonstrovat na dvou číslech. Česko je zcela závislé na exportu. Představuje 80 procent našeho hrubého domácího produktu (HDP). Jsme skutečně exportní supervelmoc, a 84 procent exportu úspěšně uplatňujeme na vnitřním trhu EU."

Navíc země, se kterými sousedíme, tedy Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko se na našem celkovém obchodu se zahraničím podílejí polovinou.

Česko je v jiné ekonomické situaci, než Británie

Česká ekonomika je nejprůmyslovější z téměř celé EU. Průmysl tvoří přes 30 procent HDP a je tahounem hospodářského růstu. Těžko by se hledal průmyslový sektor, který neexportuje. Navíc Velká Británie je podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara na rozdíl od Česka na EU méně závislá.

"Je to jedna z nejsilnějších ekonomik na světě, je to ekonomika finálních výrobců, které mají alternativy téměř po celém světě. Je to ekonomika schopná vyvážet mezi tzv. třetí trhy, což se nám příliš nedaří. A když vidíte, jak obrovsky komplikovaný proces brexitu v tuhle chvíli je i pro takto dobře fungující ekonomiku jako je ta britská, tak doufám, že si každý dokáže představit, co by to znamenalo pro ekonomiku českou, mnohem menší, méně výkonnou, mnohem více závislou na EU."