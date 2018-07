Počítačový systém na houby(i rostliny) z ČVUT sklízí úspěchy

Mobilní aplikace, klasický atlas anebo možná nový počítačový systém - to jsou nebo budou pomocníci houbaře. Nejpřesnější počítačový systém na rozpoznávání hub z fotografií teď vzniká na katedře kybernetiky elektrotechnické fakulty ČVUT. Jedním z jeho autorů je Milan Šulc. V rozhovoru pro Český rozhlas přiblížil, jak se systém učí rostliny a houby rozeznávat:

"Používáme tzv. hluboké neuronové sítě. Je to model, který obsahuje velké množství nějakých jednoduchých výpočtů, pro které se potřebujeme naučit nějaké správné parametry. Učí se to díky velkému množství obrázků, které používáme pro trénování, a parametry by se měly nastavit tak, aby co nejlépe odpovídaly jednotlivým třídám."

Jak se podívat z druhé strany?

S programem už vědci zabodovali ve třech mezinárodních soutěžích. V jedné z nich šlo o to strojově rozeznat 10 000 druhů rostlin. V porovnání s lidskými experty v oblasti rozpoznávání rostlin byl tento automatický systém přesnější než většina odborníků. Svědčí to prý o tom, že se systém pohybuje na hranici měřitelnosti přesnosti, protože na správném označení problematických obrázků se často už neshodnou ani zmínění odborníci. U hub zatím prý podle Milana Šulce není možné tvrdit, že je systém lepší než experti, ale stále se na tom pracuje. Na místě je i otázka spolehlivosti.

"Máme vysokou přesnost, ale stejně jako lidé i tento systém dělá chyby. Důležitý rozdíl je v tom, že náš systém je založen čistě na rozpoznávání podle daných obrázků, zatímco lidští odborníci mají stále tu výhodu, že vědí, že když si nejsou jistí, mají se podívat na rostlinu nebo houbu z druhé strany. To my zatím neumíme."

Autoři už teď zvažují několik možností využití systému. "Naším cílem je především provádět výzkum z hlediska strojového učení a počítačového vidění. Už teď komunikujeme s lidmi, kteří by o to mohli mít zájem. Pravděpodobně budeme spíše naše modely a znalosti poskytovat dál."