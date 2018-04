Po návratu z vesmíru nesmí chybět svíčková a české pivo, říká Indira Feustel

České artefakty si Andrew Feustel na cestu do vesmíru nevybírá náhodou, jeho manželka Indira má totiž po matce české, nebo možná spíše jihomoravské, kořeny. A právě v těchto dnech je na návštěvě v Praze. V jedné z kaváren se s ní sešla i Jitka Štichauerová.

"Když mi dnes manžel volal, tak jsem mu řekla, že stejně, jako je on šťastný ve vesmíru, jsem já šťastná tady.

Mluvíte krásně česky? Ještě pořád se učíte?

"Po dva roky jsem absolvovala šestitýdenní intenzivní kurz. Tentokrát ale ne, jsem tady jen na jeden měsíc. Doufám, že budu moct na kurz příští rok."

Pořád pracujete?

"Ano, jsem logopedka. Drew letěl do kosmu a já pomáhám tady na zemi, každý den.

Myslím, že on si svůj let hodně užívá, jak je to ale potom, když se vrátí zpátky domů?

"Šest týdnů prochází zdravotními testy, při kterých se sledují třeba krev nebo svaly. Všechno musí být v pořádku."

Máte v rodině nějaký rituál potom, co se vrátí z vesmíru? Připravujete třeba slavnostní večeři?

"Moje teta Mirka z Plzně a moje maminka dělají moc dobrou svíčkovou, koláče a spoustu dalších věcí. No, a já to taky podle jejich receptů dělám. A taky má Drew rád české pivo, to nesmí chybět."

Kromě obrázků Petra Ginze se do vesmíru opět podíval i Krtek, jen z technických důvodů v trochu zmenšené verzi. Andrew Feustel se totiž podílí na programu Do kosmu s Krtkem 2018, který organizuje Astronomický ústav Akademie věd ČR a Česká kosmická kancelář, a má za úkol popularizovat kosmonautiku mezi žáky a studenty.