Peter Demetz: Já jsem z Prahy

"Jak se můžu dovolávat národnosti, když vlastně národnost nemám! Je to všechno smíšené, bylo to tak i onak. A když se mne někdo zeptá třeba v Americe, co jsem zač, tak vždycky říkám, že jsem z Prahy,"

uvedl již v roce 2011 v Českém rozhlase Peter Demetz. Bohemista, germanista, literární historik, kritik a profesor na Yaleově univerzitě totiž pochází ze smíšené česko-německo-židovské rodiny, tak typické pro období první republiky. Narodil se roku 1922 v Praze, dětství ale prožil v Brně. Za nacistické okupace nedokončil střední školu a byl totálně nasazen v Berlíně. Když však jeho židovské mamince hrozila deportace, vrátil se za ní do Prahy. Maminka nakonec zahynula ve vyhlazovacím táboře a Peter Demetz se hned po roce 1948 rozhodl pro emigraci. Jak zdůrazňuje publicista a Demetzův příbuzný Petr Brod, od počátku se zapojil do antikomunistické činnosti:

"Byl prvním kulturním redaktorem Svobodné Evropy, patřil tedy k okruhu protikomunistického politického exilu. Z toho důvodu udržoval ke komunistickému režimu dištanc vyjádřený i tím, že sem po dobu komunistické vlády nejezdil."

V roce 1953 se Peter Demetz trvale usadil ve Spojených státech, studoval na Kolumbijské a později Yaleově univerzitě a tam také získal profesuru. Věnoval se především srovnávacím literaturám a germanistice, napsal mimo jiné knihu o básníku Raineru Marii Rilkovi nebo Franzi Kafkovi. Současně překládal z češtiny, například Babičku Boženy Němcové, dílo Jaroslava Seiferta či Františka Halase:

"Petr se v pozdějších letech věnoval mimo jiné českému básnictví. Pomáhal přeložit antologii moderní české poezie. Věnoval se také obětem nacismu z řad českých básníků, především to byl Jiří Orten," dodává Petr Brod. K velkým tématům Petera Demetze v posledních desetiletích patřila hlavně Praha. Věnoval se jí v knihách Praha černá a zlatá, Praha ohrožená a také v esejistické knize Dějiště Čechy.

"On se Praze věnoval nejenom před odchodem do zahraničí, ale i během exilu, který trval od roku 1949 až prakticky do roku 1990. Praha je červená nit, která se táhne řadou jeho publikací, hlavně těch publikací, které uveřejnil po roce 1990, když ho návraty do Prahy podnítily k tomu, aby o ní napsal dvě velké knihy, ve kterých se snoubí kulturní dějiny se vzpomínkami."

"On je jedním z posledních, kteří skutečně ještě zažili slavnou mýtizovanou éru předválečné pražské, to znamená židovsko-česko-německé kultury, Není ale jenom tím, kdo na ni vzpomíná, je také tím, kdo ji analyzuje a je její velký demýtizátor," uvedl jeden z členů poroty Ceny Jiřího Theinera literární historik Martin C. Putna. Sám Peter Demetz pak k udělení Theinerovy ceny v r. 2014 řekl:

"Theinerova cena mne zasahuje na místě citlivém, poněvadž jako překladatel jsem vlastně amatér. Já jsem nikdy perfektně a komerčně nepřekládal, vždycky jsem přeložil věc, která mne přímo zajímala a kterou jsem miloval."

Prof. Peter Demetz získal vedle Theinerovy ceny i celou řadu dalších ocenění, například medaili Za zásluhy České republiky nebo Evropskou kulturní cenu.