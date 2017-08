Památkáři chtějí oživit pražskou Invalidovnu

Jak je to s financemi na obnovu českých památek spravovaných Národním památkovým ústavem?

"Opravy realizujeme pořád, jsme limitováni pouze přídělem peněz. Něco málo realizujeme z vlastních zdrojů. Národní památkový ústav jako příspěvková organizace vydělá poměrně hodně peněz, až půl miliardy, tím si pokryjeme rozpočet. Z těchto prostředků je ale NPÚ schopen sanovat údržbu a pouze drobnou obnovu. Na velké opravy získáváme prostředky z investičního programu ministerstva kultury, ročně tak získáme 350 až 400 milionů korun. Snažíme se nicméně získat i další mimorozpočtové zdroje a jsme poměrně úspěšní například v získávání prostředků z evropských fondů. Zde mohu mluvit o poslední úspěšné akci, a tou je obnova Kuksu z Integrovaného operačního programu. Tato obnova dokonce získala Grand Prix Cenu Europa Nostra, což je ocenění Evropské unie za vynikající počin v oblasti péče o kulturní dědictví Evropy."

Je tu nějaká památka, kterou by mohl stát koupit a NPÚ by připravoval její opravu a využití?

"NPÚ usiluje hned o několik nemovitostí. Jednou z nich je opakovaně zmiňovaná Invalidovna v Praze. Je to pro nás i významný strategický objekt, protože na území Prahy nemáme žádnou památku tohoto typu. Invalidovnu máme připravenou v poměrně zajímavém konceptu, kdy bychom ji chtěli zpřístupnit veřejnosti a přizvat i ostatní sesterské příspěvkové organizace ministerstva kultury, aby tu prezentovaly své bohatství. Hlavně ji ale chceme z velké části zpřístupnit komunitní sféře v Karlíně. Chtěli bychom, aby to bylo skutečně živé komunitní společenské centrum, aby tu byly obchůdky a kavárny, aby tu probíhaly farmářské trhy, aby to prostě bylo aktivní a zajímavé místo. Já pevně věřím, že se to podaří, i když musím říct, že teď se to trošku zadrhlo. My bychom Invalidovnu dokázali okamžitě po převzetí zpřístupnit už v tomto surovém stavu. To umíme."

"Dalším takovým objektem, který bychom rádi získali a trošku tak posílili nabídku návštěvníkům ve velmi frekventovaném památkovém místě, je Český Krumlov. Zde bychom se rádi se stávajícím vlastníkem domluvili na odkoupení Kvítkova dvora. To je malý areál v bezprostřední blízkosti zámku v Českém Krumlově, který původně k tomuto celku patřil. Víme, že je na prodej. A samozřejmě všechno začíná a končí u peněz, takže pokud by stát našel prostředky na odkoupení, tak by to pro nás byla opět možnost rozšířit nabídku v místech, kde hrad a zámek už praská ve švech a kde už nejsme schopni uspokojit všechny návštěvníky."