Výrazně si Češi polepšili také v bodovém hodnocení za umístění do osmého místa. V roce 2015 měli čtrnáct bodů, letos jich nasbírali 37. Vedle medailistů k tomu přispěli čtvrtými místy překážkářka Zuzana Hejnová a koulař Tomáš Staněk, pátou pozicí mílař Jakub Holuša a osmými příčkami desetibojař Adam Sebastian Helcelet a kladivářka Kateřina Šafránková. "Dobrý, výborný, jsem nadšen. Samozřejmě jsou i černé puntíky, ale ty se zmiňovat nemusejí. Takže sláva vítězům," řekl Dvořák.

Medaile přivezli oštěpaři

Česko získalo na atletickém mistrovství světa tři medaile. Zlatou, stříbrnou a bronzovou. O všechny se postarali oštěpaři. Nejdřív triumfovala česká oštěpařská jednička Barbora Špotáková. V Londýně zvítězila i nad mladšími soupeřkami a vybojovala také první medaili pro český tým. A hned zlatou. I když patří Barbora Špotáková dlouhodobě mezi světovou špičku, vítězství z velké soutěže vybojovala po pěti letech a také poprvé od doby, co se jí narodil syn Janek. Loni na olympijských hrách v Rio de Janeiru i po zlomenině získala bronz a rozhodla se pokračovat. A Londýn potvrdil, že to byl správný krok.

Stříbro a bronz pak přidali Jakub Valdejch a Petr Frydrych. Stříbrný Jakub Vadlejch sice po vyrovnané sezoně patřil ke kandidátům na medaili, ale v Londýně musel prolomit pověst oštěpaře, který velké akce neumí. Bronzový Petr Frydrych završil bleskový růst formy, který začal 22. července při slovenské extralize v Šamoríně. Tam se výkonem 84,94 na poslední chvíli kvalifikoval do Londýna. Do Londýna odjížděl Valdejch jako šestý muž světových tabulek. Na klíčový závod sezony tentokrát naladil i mysl. Před šampionátem i přímo v dějišti mu pomáhala sportovní psycholožka Zdeňka Sládečková, která finále oštěpařů sledovala po boku trenéra Jana Železného. Vadlejch věří, že psychika je takřka stejně důležitá jako kondice.

Poslední den ukázal skvělou formu i mílař Jakub Holuša. Byl teprve druhým Čechem, který se v této disciplíně dostal do finále MS po Janu Kubistovi v roce 1983. Už postup mezi nejlepší pro něj byl životním úspěchem, ale ani ve finále nebyl bez šance a skvělým finišem se prodral na páté místo v čase 3:34,89. Pochvaloval si, že se poprvé v životě představil na šampionátu pod širým nebem ve formě, ve které by chtěl s těmi nejlepšími závodit. Možná k tomu přispěla i vynechaná halová sezona, kterou nemohl absolvovat kvůli problémům s achilovkou. Uvažuje o tom, že by příští rok na mistrovství Evropy vedle patnáctistovky doplňkově běžel také pětku.

Šéftrenér Dvořák: českou atletiku čeká generační obměna

Šéftrenér Tomáš Dvořák si nemyslí, že by bylo špatně, že všechny české medaile přišly v oštěpařském sektoru. "Je to samozřejmě motivace i pro ty závodníky v jiných disciplínách a nebylo k tomu ve dvou případech úplně daleko," poznamenal Dvořák. Pozitivním příkladem pro ostatní atlety může podle něj být oštěpař Frydrych, který po sedmi letech trápení získal v Londýně bronz. "Vytrvat, vydržet. Což moc lidí teďka neumí. Oni jsou všichni hrozně nedočkaví," poznamenal Dvořák.

Českou atletiku čeká generační obměna. Není jasné, zda budou za dva roky v Dauhá ještě závodit Špotáková nebo Hejnová. Do finále v Londýně postoupila ale také devatenáctiletá výškařka Michaela Hrubá. Mladé atlety, kteří by mohli v budoucnu vozit medaile, však Dvořák jmenovat nechtěl. "Protože současná mladá generace je taková, že když o sobě uslyší, že jsou strašně talentovaní a šikovní, tak v ten moment jim jdou ruce dozadu a začnou stavět na tom, že jsou talentovaní a šikovní a že nemusejí vůbec nic dělat," tvrdil šéftrenér.