Oslavy titulu byly v Brně tak bouřlivé, že opera zrušila představení

Kometa se po loňském triumfu v domácím prostředí mohla tentokrát oddávat oslavám na ledě soupeře. "Mistři, mistři," ozývalo se z kabiny Komety.

Slavilo se i na Zelném trhu v Brně, kde se sešlo asi 7500 fanoušků, a náměstí se zaplnilo modrobílými šálami. Musely se odklánět tramvaje a fanoušci čekali na své hokejové mistry i o půlnoci před stadionem. Jediným, kdo neměl radost, byli majitelé lístků do opery. Hluk oslav byl takový, že se představení muselo zrušit.

O generálním manažerovi Komety Liboru Zábranském se spekuluje jako o možném nástupci Josefa Jandače u národního týmu. "Stoprocentně zůstanu v Kometě, to je jediné, co řeknu. Další rozhodne zdraví a rodina," řekl ke spekulacím. "Perfektní mančaft, špičkoví hráči. Chováme se jako rodina."

To potvrzuje i zkušený útočník Komety Martin Erat, který nechtěl po finále prozradit, jestli bude pokračovat v aktivní kariéře. "Všichni kluci v kabině táhli za jeden provaz. To je kouzlo Komety. Ten tým je nejvíc. "

Potřetí ve finále, a stále stříbrný

Na hokejisty Třince zbyly stříbrné medaile. Útočník Vladimír Svačina má smůlu. Už potřetí v životě přebíral stříbro, pokaždé v dresu jiného mužstva. Loni podlehl s Libercem ve finále stejnému soupeři.

"Věřil jsem jako nikdy před tím, protože jsme to měli neskutečně rozjeté. Cítil jsem, že by se to letos mohlo povést. Opět to nevyšlo. Co se dá dělat. I to stříbro je obrovský úspěch, ale převládá zklamání."

Stříbrnému Třinci vyšel tah, když před rokem podepsal smlouvu s trenérem Václavem Varaďou. Ten se rozhodl dávat větší prostor třineckým odchovancům. S juniorkou Ocelářů vyhrál v roce 2016 titul.

Dukla Jihlava extraligu opouští

Kometa Brno získala už 13. titul v nejvyšší soutěži. Překonala tak Duklu Jihlava, které se to podařilo dvanáctkrát. V této sezóně však měla Dukla smůlu a po roce nejvyšší hokejovou soutěž opouští. Sice v posledním kole baráže vyhrála nad Karlovými Vary 3:2, ale Litvínov porazil Kladno a zachránil se v soutěži právě na úkor Jihlavy. Ta má však věrné fanoušky.

"Na hokej jsem chodil od roku 1962. Jako student jsem tu dokonce dělal příchodovou cestu, to byl stadion ještě odkrytý. Na hokej nezanevřu. Když budu zdravý, tak budu chodit," řekl jeden z fanoušků František Hladký.