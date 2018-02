Olympiáda začala - Češi nejvíc věří Sáblíkové a snowboardistkám

V patnácti sportovních odvětvích si sportovci rozdělí 102 sad medailí. Bojovat o ně budou asi 3000 sportovců včetně 93 českých. Kvůli zranění chybí biatlonistka Gabriela Koukalová.

Před 4 lety v Soči vybojovali Češi dvě zlata, čtyři stříbra a dva bronzy. Podaří se to zopakovat? Předseda olympijského výboru Jiří Kejval letos tipuje tři čtyři medaile. To považuje za realistický odhad.

A kterým sportovcům Češi nejvíc věří? Největšími nadějemi mezi biatlonisty, kteří ze Soči přivezli celkem pět cenných kovů, jsou Ondřej Moravec a Veronika Vítková. Pověst medailové jistoty bude chtít potvrdit rychlobruslařka Sáblíková, ačkoli v této sezoně se jí kvůli zdravotním patáliím nedaří jako v těch předchozích. První závod jede už v sobotu. Na trati 3000 metrů bude mít první šanci překonat legendárního atleta Emila Zátopka. Sáblíková má z olympijských her tři zlata, stříbro a bronz, Zátopek vyhrát čtyřikrát a jednou byl druhý. Stupně vítězů by mohla atakovat také další rychlobruslařka Karolína Erbanová.

Velké naděje vkládají fanoušci do snowboardistky Ester Ledecké. Mezi favoritky patří i obhájkyně zlata ve snowboardcrossu Eva Samková. Bez šance na cenný kov nejsou ani hokejisté, které po letech čeká turnaj bez účasti hráčů z NHL.

Český dům nabízí české pivo a chleba

Slavnostně otevřen byl také Český dům v pobřežním městě Kangnung, dějišti hokejových zápasů a soutěží v rychlobruslení či krasobruslení. Je přímo proti olympijské vesnici. Sportovci tak vidí Český dům z oken. Slavnostního otevření se zúčastnil mimo jiné předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD:

"Myslím si, že je to výborná reprezentace České republiky, a chtěl bych vám popřát, aby v tomto krásném prostředí měli všichni zázemí, aby sem přicházelo hodně hostů, aby to byla propagace České republiky tak jako v minulosti, a nejvíc přeji, aby tady bylo co slavit."

"Na stěnách Českého domu jsou fotografie úspěšných českých olympioniků. Z těch zlatých Jiří Raška, hokejisté z Nagana nebo Eva Samková. Na podlahách můžeme vidět nalepené číslovky 100. Ty připomínají sté založení samostatného Československa," přiblížil prostředí Českého domu zpravodaj Štěpán Pokorný.

Projekt Českých domů na olympiádách funguje už od Barcelony v roce 1992, ale dlouho byl uzavřený veřejnosti. Zpřístupněn byl poprvé během letních her v Londýně 2012, navštívilo ho tehdy 80 tisíc lidí a sklidil obrovský úspěch. V Pchjongčchangu je nejblíže sportovcům, co kdy byl. Teče tu české pivo a peče se chleba Karel.

"Už ho ochutnávají návštěvníci, a každé ráno putuje i do nedaleké olympijské vesnice, která je odsud takových 200 metrů. Před oficiálním otevřením Českého domu tu byl bývalý skikrosař Tomáš Kraus, teď atašé české výpravy a v ruce měl dokonce mazanec s máslem. Takže co se jídla a piva týče, vše je hezky české a čerstvé," dodává Štěpán Pokorný.

V Českém domě budou probíhat například oslavy Dne Jiřího Rašky nebo Den česko-korejského přátelství, tematický den, který vyvrcholí společným sledováním hokejového zápasu Česko Korea.

Současně o olympiádou startují i olympijské festivaly v Brně a Ostravě

Ve stejný den jako olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu začínají i olympijské festivaly, které hostí Brno a Ostrava. Brněnské hřiště na lední hokej si vyzkoušel ještě před odletem do Jižní Koreje kapitán hokejové reprezentace Martin Erat. I když je patron festivalu, paradoxně doufá, že ho nenavštíví. Znamenalo by to totiž, že čeští hokejisté postoupili na olympijském turnaji daleko.

"Být ambasadorem takového projektu, to je přesně to, co chci dělat. Chci aby v Česku zase vyrůstaly děti, které by sportovaly, a byly co nejvíc aktivní."