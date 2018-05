O veřejný internet zdarma mají zájem menší obce i velká města

Internet zdarma na veřejných místech stále ještě není v Česku úplně běžný. Evropská komise by ale chtěla internet zpřístupnit více lidem ve více lokalitách. Obce a města, která by jej chtěla občanům poskytovat, mohou nyní žádat o dotaci až 15 tisíc Euro, tedy téměř 400 tisíc korun. Zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí z ODS Dan Jiránek uvedl:

"Obec se zaregistruje, následně podá žádost a v případě že uspěje s tou žádostí, tak dostane proplacené peníze a bude mít 18 měsíců na to, aby ten projekt realizovala. Čili podle nás by to mohl být pokus, jak odstranit zbytečnou byrokracii, jak se pokusit dostat ty peníze přímo tam, kde jsou potřeba."

V dotačním programu WiFi4EU je do roku 2019 celkem 120 milionů eur. Dotace mohou obce využít na vybavení a instalaci Wi-Fi hotspotů, další náklady už budou platit samy. Lidé by pak měli internetové připojení využívat nejméně tři roky. Zájem je v Česku veliký:

"To spektrum je široké, jsou tam úplně malé obce se třemi sty obyvateli, ale i statutární města, jako je Opava. Zajímají se o to všichni."

Ministerstvo projekt vítá

Problém je v tom, že na Českou republiku ve WiFi4EU připadá maximálně 20 poukázek. Evropská unie ale už dříve internet podpořila, peníze nicméně Česko nedokázalo dostatečně využít. Stát by ale měl zejména v některých oblastech pomoci, řekl Jiránek:

"Musíme si uvědomit, že venkov se v České republice vylidňuje, zvláště vnější a vnitřní periferie, tedy hranice krajů. Je rozhodně potřeba, aby stát pomohl, z komerčních prostředků se to zaplatit nedá. Osídlení je tam řídké, osob, které tam bydlí často staré. Nedá se to udělat za peníze soukromých firem."

Projekt WiFi4EU uvítal i ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) a městům a obcím už před časem doporučil, aby si o poukázky zažádaly co nejdříve. Podat žádost bylo možné od úterní 13. hodiny.