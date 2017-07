500. vydání Nového prostoru považuje jeho šéfredaktor Jan Štěpánek za velký úspěch, právě proto má toto číslo jiný obsah, než ta předchozí:

"Je složeno z povídek současných českých autorů. Všichni dostali společné téma: Česko. Oslovili jsme i mladé české ilustrátory a ti nám k tomu udělali takovou pěknou vizuální stopu. Chtěli jsme udělat radost i našim prodejcům. Běžně je to tak, že si prodejce kupuje číslo za 25 korun a prodává ho za 50. My jsme spolu s nadačním fondem Karla Janečka udělali sbírku a vybrali jsme peníze na to, aby si prodejci mohli toto číslo kupovat za 15 korun. Z každého čísla tedy mají o 10 korun více."

Vedle Národního muzea prodává Nový prostor každý den také paní Alena:

"Prodávám Nový prostor, protože jsem se dostala do zdravotních a sociálních problémů. Bydlím na ubytovně. Mám leukémii a cukrovku a do práce mě nikde nevezmou."

Děláte si nějaké plány do budoucna?

"Našetřit si na byt. Jít někam do nějakého malého baráčku. Protože mám dva pejsky, tak aby měli výběh. A taky bych si chtěla vzít další psy, kteří mě drží při životě."

Nového prostoru se za 14 dní prodá okolo 15 000 kusů. Pro ty, kteří jej nabízejí, by ale toto zaměstnání nemělo být definitivou.

"V ideální verzi to funguje tak, že ten člověk, který má problém a přijde k nám, že chce prodávat a pak o něm už za dva měsíce nevíme. V takovém případě předpokládáme, že to dopadlo dobře a nějakou práci si našel. Jenom určité procentu za námi přijde, poděkuje a řekne, že už dělá něco jiného. Ze své vlastní zkušenosti vím, že takových lidí, co si pak našli práci, je poměrně dost. Služba streetpaperu by měla právě takto fungovat. Neměla by to být věc na deset let. Mělo by to pomoct třeba tehdy, kdy máte nějaký aktuální problém a jdete jej vyřešit tím, že si takto přivyděláte. Prodej časopisu vám nikdy velký plat nepřinese, ale můžete si vydělat třeba na bydlení na ubytovně. A to, že už pak o těch lidech nevíme, je vlastně ideální stav," říká šéfredaktor Jan Štěpánek.