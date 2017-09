Nová seznamka pro handicapované nabízí psychologa i vztahového kouče

Například lidí se zrakovým postižením je na 100 tisíc. Seznamování je tak logicky těžší.

"Mě je třeba úplně jedno, jaké ta slečna má oči. To není tak důležité. Rozhodující je hlas. Nedovedu se přenést přes to, když mi ten hlas nesedí. Pak to nějak nejde," říká nevidomý třiatřicetiletý Jakub Kamberský.

Věnuje se rozhlasové publicistice, recenzi audioknih. Jeho první dívka byla taky zrakově postižená, a seznámili se ve škole. Druhá byla bez postižení, a seznámili se na inzerát.

"Být s člověkem, který je zdravý, znamená, že ta dvojice je flexibilnější. Dovedu si ale představit, že pochopení potřeb a úskalí života najdete u člověka se stejným postižením."

Nová seznamka nabízí psychologa i vztahového kouče

Nová seznamka Tvojelaska nabízí kromě klasické seznamky například i konzultaci s psychologem nebo vztahovým koučem.

Jako dobrou věc vidí seznamku i Michal Kuchař, učitel a organizátor vzdělávacích programů pro nevidomé.

"Je to velmi ožehavý problém pro spoustu nevidomých. Mnozí z nich by se rádi seznámili nebo žili s osobou bez zrakové vady. Je to velmi frekventované, protože možnosti poznávání člověka jsou velmi omezené. Jeden můj nevidomý kamarád mi říkal: když se dotýkám ženské tváře, vnímám její nos, ústa. Jsou to detaily, které dokážu rozeznat, ale nedokážu vytvořit celek. Tudíž jsem odkázaný na to, že poslouchám její hlas, jestli je mi příjemný, cítím její vůni, a pak se soustředím na to, jaký ten člověk je. Mezi nevidomými je to samozřejmě problém, a je to velmi diskutovaná záležitosti."

Organizace, které se věnují handicapovaným lidem, se také snaží pomáhat při jejich seznamování. Inzeráty se objevují například v časopisech, na internetu. Před třemi lety spustilo pro lidi s handicapem internetovou seznamku ksobebliž i sdružení Tulipan. Jak dodávají jeho zástupci, žít partnerský vztah patří k normálním aspektům života všech lidí. Sdružení pořádá i večírky, kdy se mohou lidé ze seznamky potkat naživo.