Návrh na zmírnění zákazu kouření neprošel

Pro zachování nynější podoby protikuřáckého zákona byli jednotně ANO a lidovci. Pro změkčení hlasovali poslanci ODS a Okamurovy SPD. Skupina poslanců v čele s Markem Bendou z ODS tak neuspěla se snahou zavést stavebně oddělené kuřárny v restauracích, divadlech, kinech a na sportovištích včetně hal. Provozovatelé menších hospod nebo barů do 80 metrů čtverečních, v nichž se nepodává jídlo, měli dostat možnost se rozhodnout, zda bude podnik kuřácký, nebo nekuřácký. Marek Benda kritizoval, že desítky poslanců z hnutí ANO změnily názor těsně před hlasováním.

Zatímco zastánci protikuřáckého zákona argumentovali zejména zdravotními důvody. Kritici mluvili o zásahu do svobody podnikání nebo o hluku a nepořádku, kteří kuřáci způsobují před restauracemi. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že od začátku byl pro mírnější verzi zákona - tedy povolení oddělených kuřáren:

"Ten drakonický zákon může komplikovat život zejména na malých obcích, kde hospoda či restaurace je to jediné místo, kde se mohou lidé potkat. Já jsem pro to, abychom to zmírnili."

Také Mikuláš Ferjenčík za klub Pirátů řekl, že nevidí důvod, proč by si restauratéři nemohli zřídit kuřárnu, když v obchodních domech nebo na letištích existovat mohou.

Naopak lidovci byli proti. Jejich místopředseda Jan Bartošek říká proč:

"Protikuřácký zákon je poměrně krátkou dobu v praxi. Z mnoha průzkumů veřejného mínění vychází, že většina lidí je pro to, aby se neměnil. Moje osobní zkušenost je taková, že když do Poslanecké sněmovny za mnou chodí třeba na návštěvu středoškoláci, tak se jich ptám, zda by byli ochotni měnit protikuřácký zákon, a většina mladší generace je proti tomu."

Protikuřácký zákon podporuje 71 procent Čechů

Podle květnového průzkumu Univerzity Karlovy ve spolupráci s agenturou Ipsos podporuje protikuřácký zákon 71 procent Čechů. Proti je zbytek, rozhodně ho odmítá 12 procent lidí. Hospodám a restauracím se zákaz kouření dodržovat daří. Po téměř roce platnosti hygienici po celém Česku udělili jen asi 140 pokut. Jak ukázal průzkum, lidé chodí do restaurací častěji než před třemi lety. Nově chodí lidé, kterým dřív vadil třeba kouř z cigaret. Roli ale hraje i rostoucí ekonomika.

Průzkum tvrdí, že se s protikuřáckým zákonem změnilo i vnímání kouření. Čtyři z deseti kuřáků si uvědomují, že svým zlozvykem obtěžují okolí. Jejich počet vzrostl za posledních šest let o 13 procentních bodů. Chození s cigaretou ven mělo podle průzkumu lékařů vliv i na to, že počet vykouřených cigaret klesá. Zákaz kouření přinesl podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky výsledky už po pěti měsících. Počet lidí hospitalizovaných s nemocemi způsobenými právě kouřením meziročně klesl, říká Ondřej Májek:

"U anginy pectoris a chronické ischemické choroby srdeční došlo k poklesu u těch mladších procentuálně přibližně o 15 %. Obecně je hospitalizací velmi mnoho. Za to pěti měsíční období v roce 2016 jich bylo přes 60 tisíc, v roce 2017 „jen" 54 tisíc."

V Česku kouří čtvrtina obyvatel. Nejčastějšími důvody k zapálení cigarety jsou stres, závislost a také zvyk. Nekuřáci nejčastěji vnímají kouření jako zdraví škodlivý návyk, závislost nebo drahou závislost, která leze do peněz.